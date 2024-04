Czytaj więcej Tworzywa sztuczne Ile nanoplastiku jest w wodzie butelkowanej? Zaskakujące wyniki nowego badania Najnowsze badania wykazały, że w wodzie butelkowanej znajdować się może znacznie więcej mikroplastiku i nanoplastiku niż dotychczas sądzono – informują naukowcy. To szkodliwe cząsteczki na tyle małe, że część z nich może przedostać się do ludzkiego organizmu i w nim pozostać.

Międzynarodowy zespół wolontariuszy – na przestrzeni pięciu lat – w 84 krajach zebrał i zbadał ponad 1 870 000 odpadów z tworzyw sztucznych. Większość zebranych śmieci stanowiły opakowania jednorazowego użytku po żywności, napojach i wyrobach tytoniowych. Na części plastikowych odpadów dało się rozpoznać markę. Za niektóre z nich – jak zaznaczają eksperci – „nie można było nikogo rozliczyć". „To bardzo dobrze pokazuje potrzebę przejrzystości i identyfikowalności” – podkreśla jedna z autorek badania, Patricia Villarrubia-Gómez, badaczka zajmująca się zanieczyszczeniami z tworzyw sztucznych. „Musimy wiedzieć, która firma co produkuje – po to, żeby te firmy mogły wziąć na siebie za to odpowiedzialność” – dodała.

Które firmy produkują najwięcej plastiku? Na podium Coca-Cola, PepsiCo oraz Danone i Nestlé

„Na opakowaniach, których produkcję dało się przypisać konkretnym firmom, rozpoznano 56 międzynarodowych firm produkujących szybko zbywalne towary konsumpcyjne” – czytamy. Badanie sugeruje więc, że za ponad połowę zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi odpowiada mniej niż 60 międzynarodowych korporacji. Sześć z nich odpowiadać ma zaś za jedną czwartą zanieczyszczeń.

Dwie firmy tytoniowe – Altria i Philip Morris International – łącznie odpowiadały za 2 proc. śmieci z tworzyw sztucznych, na których dało się rozpoznać markę. Koncerny Danone oraz Nestlé wyprodukowały ich zaś po 3 proc. PepsiCo odpowiedzialne było za 5 proc. wyrzuconych opakowań, a Coca-Cola – za 11 proc. odpadów z tworzyw sztucznych, które można było powiązać z daną marką.

„Branża lubi zrzucać odpowiedzialność na jednostkę” – mówi jeden z autorów badania, Marcus Eriksen, ekspert ds. zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi z The 5 Gyres Institute. „Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że to marki decydują o rodzaju opakowań, których używają, a także o przyjęciu jednorazowego modelu dostarczania swoich towarów. To właśnie powoduje największą ilość śmieci” – stwierdza.

Najwięksi producenci odpadów plastikowych

Dziennik „The Guardian” postanowił skontaktować się z firmami Altria, Philip Morris International, Danone, Nestlé, PepsiCo i The Coca-Cola Company, by miały szansę odnieść się do danych zawartych w badaniu. Jak komentują sprawę? Twierdzą, że już robią, co pomogą, by poprawić sytuację oraz zapewniają o swoich ambitnych planach na przyszłość.