Obecne prace porządkowe na wybrzeżu polegają na służbie ochrony cywilnej i wolontariacie — ochotnicy, będący członkami organizacji rybackich i ekologicznych, a także mieszkańcy Galicji, zwołują się w mediach społecznościowych i wspólnie – przy pomocy kuchennych sitek, koszy, skrzynek i łopat – przesiewają piasek na plażach i starają się przefiltrować zanieczyszczoną granulatem wodę.

Nazywany "nurdlami" lub "łzami syreny” granulat, który trafił do wody, wykorzystuje się do produkcji rozmaitych wyrobów z tworzyw sztucznych. Jest on niebezpieczny między innymi dla zwierząt – może dostać się do ich przełyku oraz przewodu pokarmowego i powodować infekcje, a nawet śmierć. Mikroplastik ten dostać się może później do organizmu człowieka.