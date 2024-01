Mimo że eksperci przekonani są, że drobne tworzywa sztuczne są niemal wszędzie, dotychczas niewiele metod badawczych pozwalało na ich bezpośrednie wykrycie. Naukowcy mają podejrzenia, iż te najtrudniejsze do zauważenia, są jednocześnie najbardziej szkodliwe. Chodzi o fragmenty plastiku o wielkości do 100 nanometrów – takie, których długość mniejsza jest niż 1/100 szerokości ludzkiego włosa.

W nowym badaniu, którego wyniki opublikowano w amerykańskim czasopiśmie naukowym „Proceedings of the National Academy of Sciences”, wykorzystano technikę wykrywania tworzyw sztucznych pozwalającą niezwykle szybko ocenić rozmiar i skład maleńkich cząstek plastiku. Naukowcy twierdzą, że dzięki tej metodzie odkryli, iż w w jednym litrze wody butelkowanej może znajdować się średnio 240 tysięcy cząsteczek plastiku – a więc dużo więcej niż dotychczas uważano. Zdaniem ekspertów odkrycie to „rzuca światło na prawdziwą obecność mikro- i nanoplastiku w życiu codziennym”.

„To naprawdę przełom” – mówi Sherri Mason, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie Stanowym Pensylwanii, cytowana przez serwis naukowy Smithsonianmag.com. „Jeśli nie możemy wykryć cząstek, nie możemy też ich badać. Dlatego to badanie jest tak ważne — podkreśla.

Dlaczego to tak istotne? Eksperci zaznaczają w raporcie z badania, że wykonując codzienne czynności – choćby chodząc po syntetycznym dywanie czy wykładzinie, otwierając plastikowe opakowania, jeżdżąc samochodem czy robiąc pranie – w sposób niezauważony uwalniamy do środowiska ogromne ilości mikro- i nanoplastikowych cząsteczek.

Badacze zaobserwowali, że wszystkie te zanieczyszczenia mogą przedostać się do ciągów wodnych, a następnie do naszych płuc czy żołądka – między innymi wraz z jedzeniem oraz napojami. Mimo że obecnie naukowcy wiedzą stosunkowo niewiele na temat zagrożeń dla zdrowia stwarzanych przez mikro- i nanoplastik, to zauważają, że wystarczy to, byśmy czuli się zaniepokojeni sytuacją.