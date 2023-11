Kaszubskie aleje pod topór? Społeczeństwo mówi „nie”

Petycję przeciwko wycince podpisało już ponad sześć tysięcy osób. Stowarzyszenia Nenufar i Pracownia na rzecz Wszystkich Istot złożyły także wniosek o wpisanie tych alei do rejestru zabytków.

Inwestorem przebudowy drogi jest Zarząd Powiatu Bytowskiego, a decyzję środowiskową, zezwalającą na wycinkę 800 drzew wydał Wójt Gminy Trzebielino, Tomasz Czechowski.

– Kaszubskie aleje to symbol i wizytówka regionu. To one ściągają tutaj turystów i to nie tylko z Polski. To raj dla rowerzystów. Aleje mają ogromne znaczenie kulturowe i tożsamościowe dla Kaszub. To żywa historia tych ziem. Dlatego wspólnie z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot złożyliśmy wniosek do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie tych alei do rejestru zabytków – mówi z Marcin Jaworski z bytowskiego Stowarzyszenia „Nenufar”.

W Polsce można znaleźć wiele przykładów alei, które zostały wpisane do rejestru zabytków. Pod koniec października br. stało się tak z aleją przy drodze wojewódzkiej Trawniki – Fajsławice, powiat świdnicki i krasnostawski w województwie lubelskim. W sierpniu z kolei ochroną konserwatorską objęto również aleję bukową z domieszkami klonów, dębów i kasztanowców w Zachodniopomorskiem, na odcinku Jacinki – Nacław, gm. Polanów, powiat Koszalin. A w ewidencji zabytków województwa lubuskiego znaleźć można już ponad 180 alei!

Najczęściej dzieje się tak na wniosek inicjatyw społecznych i przyrodniczych. Dlatego trudno się dziwić oburzeniu mieszkańców Kaszub, kiedy usłyszeli o planowanej wycince na ich terenie. Petycję „NIE dla wycinki kaszubskich alei” podpisało już ponad sześć tysięcy osób.