Rolnictwo wertykalne cieszy się coraz większą popularnością na świecie. I nic dziwnego – rozwiązanie to umożliwia wielopoziomową uprawę roślin, a wraz z zastosowaniem odpowiedniej technologii pozwala osiągnąć także zdrowe i obfite plony przez cały rok, niezależnie od warunków – choćby w środku zimy. Podstawową zasadą przy uprawach wertykalnych jest pionowe, a nie poziome ułożenie roślin. Dzięki temu oszczędza się niezwykle dużo przestrzeni, jednocześnie nie zmniejszając wydajności. To szczególnie istotne na obszarach miejskich, gdzie powierzchnia pod uprawy jest ograniczona.

Reklama

Eksperci podkreślają, że uprawy wertykalne to doskonała inwestycja – pozwalają one bowiem między innymi rozwiązać problem malejącej powierzchni gruntów zdatnych do uprawy roślin. Ze względu na wiele korzyści wiążących się z prowadzeniem tego rodzaju farm, pojawia się ich na świecie coraz więcej.

W Chinach powstał jednak jedyny w swoim rodzaju ośrodek tego typu – kontrolować go będzie bowiem sztuczna inteligencja.

Czytaj więcej Biznes Ludzie Startupy Wertykalne farmy. Polski pomysł na rolnictwo w mieście Uprawa żywności w przestrzeni zamkniętej na kilku, a nawet kilkunastu poziomach, przy wsparciu technologii, która pozwala na kontrolę warunków uprawy i zwiększenie jej efektywności to ekologiczna alternatywa dla tradycyjnego rolnictwa.

Chiny: Pierwsza farma wertykalna kontrolowana przez sztuczną inteligencję

Jak pisze portal interestingengineering.com, w Chinach, w mieście Chengdu, leżącym w zachodniej części Kotliny Syczuańskiej, powstała pierwsza na świecie farma wertykalna kontrolowana przez sztuczną inteligencję. Wykorzystane zostały w niej zaawansowane technologie i algorytmy, których zadaniem jest stałe monitorowanie, analizowanie i dostosowywanie kluczowych zmiennych środowiskowych w obiekcie.