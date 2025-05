Gigafarma kakaowców w Brazylii. Co na to eksperci?

Choć zapowiedzi dotyczące projektu są bardzo obiecujące, wątpliwości mają eksperci – ostrzegają oni bowiem przed potencjalnymi zagrożeniami. Zajmująca się fitopatologią Karina Peres Gramacho z CEPLAC – brazylijskiej instytucji publicznej, która powstała w odpowiedzi na kryzys w sektorze kakao – zauważa, że stosowanie dużych ilości identycznych genetycznie drzew zwiększa podatność na choroby roślin, takie jak znana z lat 80. „czarcia miotła”, która zdewastowała brazylijskie plantacje.

Naukowcy mają także wątpliwości dotyczące jakości ziaren uprawianych w pełnym słońcu. To jednak jeszcze jest do sprawdzenia – Cristiano Villela Diasa z Centrum Innowacji Kakao (CIC) zaznacza bowiem, iż pierwsze testy wykazały, że „jakość ziaren jest bardzo podobna do najlepszych kakao produkowanych w Brazylii czy innych krajach”. Jak zaznacza ekspert, „kluczowe znaczenie ma tu właściwa fermentacja i suszenie”.

Mimo że nie wszyscy wierzą w to, iż w przyszłości Brazylia stanie się centrum produkcji kakao, wielu dostrzega w kraju bardzo duży potencjał. „Rynek musi poszukiwać alternatywnych źródeł produkcji” – mówi Reutersowi Marcelo Dorea z M3I Capital Management, amerykańskiej firmy inwestycyjnej specjalizującej się w analizie i handlu surowcami rolnymi, w szczególności właśnie kakao. „Brazylia wydaje się naturalnym wyborem” - dodaje.

Moises Schmidt – pomysłodawca projektu – zaznacza, że wiąże ogromne nadzieje z przedsięwzięciem. „Kakao przy obecnych cenach jest bardziej opłacalne niż soja czy kukurydza. Nawet przy cenie 4 tys. dolarów za tonę nasza produkcja jest rentowna, a przy 6 tysiącach to już bardzo dochodowy interes” - podkreśla.

Jak zaznacza agencja Reutera, jeśli plany Schmidta się powiodą, centrum branży może powrócić z Afryki Zachodniej do Brazylii – ojczyzny drzewa kakaowego. Farma o powierzchni 10 000 hektarów znacznie przewyższa wielkością inne plantacje w Afryce, które zwykle mają po kilkadziesiąt hektarów. I choć dużo większe farmy istnieją już co prawda w Ekwadorze czy Indonezji, to zazwyczaj nie przekraczają one 1000 hektarów.

Przedsięwzięcie Schmidta – o wartości 300 milionów dolarów – to obecnie największy i najbardziej innowacyjny projekt tego typu w regionie. Ale nie jedyny. Równolegle w Brazylii powstaje mnóstwo innych, podobnych projektów na dużą skalę – rolnicy chcą wykorzystać bowiem przemysłowe metody uprawy do produkcji kakao, by skorzystać z rekordowo wysokich cen ziaren