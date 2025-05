Rosnące temperatury, ekstremalne zjawiska pogodowe oraz występowanie szkodników – to jedne ze skutków zmian klimatu, które dotykają kraje uprawiające banany, takie jak Gwatemala, Kostaryka czy Kolumbia – wskazują eksperci w nowym raporcie organizacji Christian Aid. Jak szacują badacze, niemal dwie trzecie obszarów w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach do 2080 roku może stać się niezdatne do uprawy tych owoców. „Zmniejszają się plony, a społeczności wiejskie w całym regionie odczuwają tego negatywne skutki" – czytamy.

Banany znikną? To najpopularniejsze owoce na świecie

Eksperci zauważają, że banan to najczęściej spożywany owoc i czwarte najważniejsze źródło pożywienia na świecie, zaraz po pszenicy, ryżu i kukurydzy. „Około 80 proc. bananów uprawianych globalnie przeznacza się na konsumpcję lokalną, a ponad 400 milionów ludzi polega na tym owocu jako źródle 15-27 proc. dziennego zapotrzebowania kalorycznego” – wskazano w raporcie Christian Aid.

Jak oszacowano, około 80 proc. bananów eksportowanych do supermarketów na całym świecie pochodzi z Ameryki Łacińskiej i Karaibów – regionu szczególnie narażonego na ekstremalne zjawiska pogodowe, które związane są ze zmianami klimatu. „Uprawy są zagrożone przez kryzys klimatyczny wywołany działalnością człowieka, co stanowi nie tylko zagrożenie dla kluczowego źródła pożywienia, ale też dla środków do życia społeczności, które niemal nie przyczyniły się do emisji gazów cieplarnianych napędzających globalne ocieplenie” – czytamy raporcie.

Zmieniające się warunki pogodowe związane z globalnym ociepleniem – rosnące temperatury, nieregularne opady i coraz silniejsze burze – a także szkodniki i choroby będące skutkiem zmian klimatu, już teraz znacząco ograniczają plony bananów. Sytuacja ta ma katastrofalny wpływ na lokalne społeczności rolnicze. „Zmiany klimatyczne zabijają nasze uprawy. To oznacza brak dochodu, bo nie mamy czego sprzedawać. Moje plantacje umierają. To, co się dzieje, to po prostu śmierć” – zaznacza w raporcie Christian Aid Aurelia Pop Xo, rolniczka uprawiająca banany w Gwatemali.