„Kluczowy wynik tego badania nie polega na tym, jak szybko ociepla się planeta, lecz na tym, że ocieplenie zachodzi teraz szybciej niż kiedyś” – zaznacza w rozmowie z portalem Carbon Brief dr Grant Foster, jeden z autorów badania i były konsultant Tempo Analytics – firmy zajmującej się analizą danych, w tym klimatycznych i środowiskowych.

Badanie wskazuje także, że 2024 r. był najgorętszym w historii pomiarów, a średnia globalna temperatura powierzchni Ziemi przekroczyła 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Badacze zaznaczają jednak przy tym, że przekroczenie progu w pojedynczym roku nie oznacza złamania celu Porozumienia Paryskiego, które odnosi się do średniego ocieplenia w okresie około 20 lat. Jednocześnie eksperci ostrzegają, że szybki wzrost temperatur skłania ich do zadania sobie pytania, kiedy próg ten może zostać trwale przekroczony.

Co wpływa na wzrost średnich temperatur na Ziemi?

Naukowcy podkreślają, że główną przyczyną długoterminowego wzrostu temperatur na Ziemi jest działalność człowieka, przede wszystkim emisja gazów cieplarnianych. Jednocześnie naturalne czynniki powodują, że temperatura może rosnąć lub spadać w poszczególnych latach.

Autorzy badania zwrócili uwagę na trzy główne źródła naturalnej zmienności klimatu. Pierwszym są zjawiska El Niño i La Niña – to dwie przeciwstawne fazy zjawiska klimatycznego zwanego Oscylacją Południową (ENSO), które stanowią największe źródło rocznych wahań temperatur. Drugim czynnikiem jest aktywność wulkaniczna, wpływająca na krótkoterminowe ochłodzenia lub ocieplenia. Trzecim źródłem zmienności są zaś zmiany w aktywności słonecznej, które również mają wpływ na roczne fluktuacje globalnej temperatury.

Aby dokładnie przyjrzeć się prawdziwemu trendowi ocieplenia, badacze zastosowali metodę statystyczną, dzięki której udało się oddzielić wpływ naturalnych czynników – takich jak ENSO, aktywność wulkaniczna czy zmiany w aktywności słonecznej – od danych dotyczących globalnych temperatur. Analiza dotyczyła pięciu niezależnych zestawów danych związanych z globalną temperaturą. Pochodziły one z: National Aeronautics and Space Administration (NASA), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), HadCRUT5 – wspólnego projektu Met Office oraz University of East Anglia, Berkeley Earth oraz Copernicus ERA5, dostarczającego dane klimatyczne w ramach europejskiego programu obserwacji Ziemi.