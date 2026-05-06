Według raportu opublikowanego przez World Resources Institute (WRI) – niezależną organizację badawczą, która działa na rzecz ochrony środowiska i stabilizacji klimatu – globalna utrata drzew w 2025 r. zmniejszyła się o 14 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Łącznie zniszczono około 25,5 miliona hektarów lasów.

Analiza naukowców wskazuje, że w ubiegłym roku wycięto mniej drzew niż w jakimkolwiek innym roku w ciągu ostatniej dekady. Szczególnie wyraźny spadek odnotowano w przypadku pierwotnych lasów tropikalnych, gdzie straty były o 36 proc. niższe niż rekordowe poziomy z roku wcześniejszego. „Mamy za sobą dobry rok” – mówi Matt Hansen, współautor raportu. Ekspert zaznacza jednak, że „takie dobre lata muszą się powtarzać, jeśli chcemy chronić lasy”.

Wycinka lasów na świecie. Dane za 2025 rok

Choć tempo wylesiania spadło, duże straty spowodowały pożary. W 2025 r. ogień strawił około 10,5 mln hektarów lasów – to obszar niemal wielkości Kuby. Naukowcy wskazują, że powodem są zmiany klimatu – sprzyjają one bowiem coraz częstszym i bardziej intensywnym pożarom. Prowadzą też do nasilania się susz, burz oraz rozprzestrzeniania szkodników i chorób, które dodatkowo osłabiają drzewa. „Znajdujemy się na krawędzi” – mówi ekspert WRI Rod Taylor. Dodaje także, że istnieje ryzyko osiągnięcia punktu krytycznego, gdy lasy przestaną pochłaniać dwutlenek węgla, a zaczną go emitować – z powodu pożarów i wycinki.

Z danych wynika, iż lasy na świecie pochłaniają obecnie tylko około jedną czwartą dwutlenku węgla w porównaniu z poziomem z wcześniejszych lat. Co więcej, w niektórych miejscach zamiast pomagać w ograniczaniu emisji, same zaczęły uwalniać więcej CO2 do atmosfery.

Mimo że ponad 140 krajów zobowiązało się do zatrzymania – bądź nawet odwrócenia – procesu wylesiania do 2030 r., obecne tempo wycinki wciąż jest o 70 proc. wyższe niż poziom wymagany do realizacji tych założeń. Elizabeth Goldman – ekspertka zajmująca się analizą danych o lasach i ich ochroną na świecie – przyznaje, że osiągnięcie zakładanych celów będzie trudne.

Wylesianie w 2025 r. Kto poradził sobie najlepiej?

Krajem, który osiągnął wyjątkowy postęp w tej dziedzinie, jest Brazylia, tam w 2025 r. tempo wylesiania – względem roku poprzedniego – spadło o 41 proc. Był to najniższy poziom wycinki spowodowanej działalnością człowieka od początku prowadzenia badań w tym kraju. Eksperci wskazują, że poprawa sytuacji to efekt polityki środowiskowej prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy, który zdecydował się walczyć z nielegalną wycinką oraz zwiększył liczbę kontroli i kar za naruszenia.

Pozytywne zmiany widać także w innych krajach tropikalnych. Badacze zwracają uwagę, że Malezja ogranicza m.in. rozwój plantacji palmy olejowej, które przyczyniają się do wycinki lasów. Kraj zadeklarował również, że połowa jego powierzchni pozostanie terenami leśnymi. Z kolei Kolumbia monitoruje branże przyczyniające się do wylesiania oraz przyznała części społeczności rdzennych prawo do samorządności na terenach leśnych, co – jak pokazują badania – sprzyja ochronie drzew.

Sytuacja nie poprawia się jednak wszędzie. W Indonezji – mimo że od niemal dekady nie odnotowano tam rekordowych poziomów wylesiania – w ostatnim roku utrata lasów wzrosła o 14 proc. Przyczyną jest m.in. wdrożenie wielomiliardowego programu rozwoju upraw ryżu i trzciny cukrowej, a także rozwój górnictwa.

Na półkuli północnej 2025 r. przyniósł jedne z najgorszych sezonów pożarów w historii. W Kanadzie spłonęło ponad 4 miliony hektarów lasów, co zmusiło dziesiątki tysięcy ludzi do ewakuacji i doprowadziło do zadymienia wielu miast. Ekstremalne temperatury i susze przyczyniły się również do dużych pożarów w południowej Europie.

Ochrona lasów wymaga konsekwentnych działań

Eksperci z WRI zauważają, że pozytywne dane są istotne, ale jednocześnie ostrzegają, że niewłaściwa polityka może odwrócić ten trend. Badacze zaznaczają również, że niektóre działania przynoszą skutek odwrotny od zamierzonego. Zwracają tu m.in. uwagę na programy certyfikacji zrównoważonej produkcji drewna, które wymagają ponownego sadzenia drzew, a – według badań – nie ograniczają wcale wylesiania.

Niemałym problemem są także plantacje drzew oraz tzw. lasy wtórne, które obecnie zajmują większy obszar niż lasy pierwotne. Jak wyjaśniają naukowcy, takie tereny są bardziej podatne na pożary.

Najnowszy raport przynosi umiarkowanie optymistyczne dane o spowolnieniu wylesiania. Jego autorzy są jednak zgodni co do tego, że długoterminowa ochrona lasów wymaga konsekwentnych działań – bez nich postępy mogą bowiem zostać szybko zniwelowane przez zmiany klimatu, pożary oraz niewystarczającą politykę ochrony środowiska.