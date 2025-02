Naukowcy pomylili się w sprawie globalnego ocieplenia? Ostrzeżenie eksperta

Badania z ostatnich lat wskazują także, że cyrkulacja atlantycka spowalnia i może dojść do jej załamania. Tymczasem, jeśli AMOC ulegnie zatrzymaniu, będzie to miało katastrofalne konsekwencje, choćby wzrost poziomu mórz i oceanów o kilka metrów. „Jeśli pozwolimy na załamanie AMOC, doprowadzi to do nieodwracalnych problemów, dlatego określamy to jako punkt, z którego nie ma powrotu” – ostrzegają naukowcy.

Część ekspertów, na których powołuje się między innymi brytyjski „Guardian”, podkreśla, że zespół Hansena zastosował inny model niż ten przyjęty przez IPCC, dodają też, że choć wyniki są alarmujące i odbiegają od przyjętego konsensusu dotyczącego tempa wzrostu średniej temperatury na świecie, nie można wykluczyć, że zespół Hansena ma rację.

Geoinżynieria rozwiąże problem ocieplenia klimatu?

Hansen podkreśla, że pomimo bardzo poważnej sytuacji, nadal istnieje możliwość uniknięcia najgorszego scenariusza. Potrzebne są jednak do tego polityczne i technologiczne zmiany. Naukowiec apeluje między innymi o wprowadzenie opłaty węglowej oraz o rozwój energetyki jądrowej. „Podstawowym problemem jest to, że odpady pochodzące ze spalania paliw kopalnych nadal są wyrzucane do atmosfery za darmo” – podkreśla.

Hansen popiera też prowadzenie badań nad kontrowersyjnymi metodami geoinżynierii klimatycznej. „Nie rekomendujemy wdrażania interwencji klimatycznych, ale sugerujemy, by młode pokolenia miały dostęp do wiedzy na temat ich potencjału i ograniczeń” – stwierdził.

Eksperci zaznaczają, że nowe badania bez wątpienia rzucają wyzwanie dotychczasowym prognozom dotyczącym zmian klimatu i wskazują na znacznie szybsze tempo globalnego ocieplenia, niż przewidywano. Podczas gdy część naukowców kwestionuje niektóre założenia metodologiczne badania Hansena, wnioski z niego pokazują, że bez zdecydowanych działań politycznych i technologicznych świat nie będzie w stanie zatrzymać wzrostu temperatury poniżej kluczowego progu 2°C.