Padel – jedna z najszybciej rozwijających się dyscyplin na świecie – szczególnie dynamicznie rozwija się w Hiszpanii. W tym kraju istnieje ponad 17 tysięcy kortów, a liczba graczy oceniana jest na kilka milionów.

Reklama Reklama

Sport ten stał się już częścią codzienności wielu Hiszpanów – od miejskich boisk po prywatne kluby. Eksperci i organizacje środowiskowe grzmią jednak, że rozwój infrastruktury sportowej związanej z tą dyscypliną odbywa się kosztem przyrody. Szacuje się, że dziesiątki tysięcy ptaków rocznie giną w wyniku kolizji z przeszklonymi ścianami kortów. Pojedynczy obiekt – według obliczeń – może odpowiadać nawet za 135 takich przypadków rocznie.

Korty do padla zagrożeniem dla ptaków

Jak zauważają eksperci, ptaki postrzegają szkło zupełnie inaczej niż ludzie – widzą w nim odbicia nieba, drzew i otwartej przestrzeni, co sprawia, że nie zauważają, że to przeszkoda. W efekcie dochodzi do zderzeń ptaków z szybami, nierzadko przy dużych prędkościach. Tymczasem korty do padla wymagają obudowania ich przezroczystymi panelami, najczęściej z pleksi.

To zagrożenie dla ptaków jest wyjątkowo częste w Hiszpanii, która leży na jednym z najważniejszych szlaków migracyjnych ptaków na naszym kontynencie. Każdego roku miliony tych zwierząt przemieszczają się między Afryką a Europą. Budowa kortów w pobliżu terenów podmokłych, wybrzeży czy obszarów wiejskich dodatkowo zwiększa ryzyko wypadków – zauważają eksperci.

Nowe badania przeprowadzone w Hiszpanii wskazują, że najwięcej kolizji ptaków z elementami z przezroczystego szkła lub pleksi występuje w regionach takich jak Walencja, Katalonia czy Andaluzja. W Walencji odnotowano około 75 tysięcy przypadków śmierci ptaków, zaś w Katalonii liczba ta sięga 24 tysięcy. Naukowcy podkreślają, że to tylko część szerszego problemu, który w dużej mierze pozostaje niewidoczny dla opinii publicznej.

Jak wskazują organizacje środowiskowe, szybka ekspansja kortów do padla wyprzedziła regulacje prawne – wiele obiektów powstaje w tzw. szarej strefie przepisów planistycznych, co oznacza brak obowiązku przeprowadzania pełnej oceny oddziaływania na środowisko. W efekcie korty są budowane szybko i w miejscach szczególnie cennych przyrodniczo, co potęguje skalę zagrożenia dla ptaków.

Boiska do padla. Hiszpanie znaleźli ratunek dla ptaków

Po latach prób – i wielu mało skutecznych działań – w Hiszpanii znaleziono odpowiedź na wciąż narastający problem związany ze zgonami ptaków. To rozwiązanie dużo prostsze, niż mogłoby się wydawać.

Badania przeprowadzone m.in. w Sewilli i Walencji pokazują, że zamontowanie cienkiej siatki na ścianach kortów do padla wyraźnie zmniejsza liczbę zderzeń ptaków z szybami, a w niektórych przypadkach nawet całkowicie je eliminuje.

Jak wyjaśniają eksperci, siatka zakłóca odbicia i tworzy widoczną barierę, którą ptaki są w stanie rozpoznać w locie. Co istotne, rozwiązanie to nie wpływa na przebieg gry – piłka nadal odbija się od ścian, a widoczność dla graczy pozostaje niemal taka sama. Dodatkowym atutem jest koszt – instalacja siatki to wydatek rzędu kilkuset euro na kort.

Wcześniej próbowano poradzić sobie z problemem m.in. wykorzystując na kortach naklejki czy wzorzyste szkło. Jednak – jak wskazują badania – rozwiązania te okazały się w dużej mierze nieskuteczne. Ptaki nierzadko bowiem nie interpretowały takich oznaczeń jako przeszkody, a dodatkowe elementy utrudniały grę zawodnikom. Eksperci podkreślają, że siatki okazują się znacznie skuteczniejsze, gdyż fizycznie zaburzają one iluzję otwartej przestrzeni.

Choć na poziomie krajowym nie wprowadzono jeszcze obowiązkowych regulacji dotyczących ochrony ptaków, świadomość problemu rośnie. Niektóre uczelnie, kluby sportowe oraz lokalne władze już zaczęły instalować siatki, szczególnie na obszarach wysokiego ryzyka. Organizacje ekologiczne postulują jednak, by było to obowiązkowe w całym kraju. Żądają też modernizacji istniejących już obiektów znajdujących się we wrażliwych lokalizacjach oraz zaostrzenia przepisów planistycznych w pobliżu szlaków migracyjnych i siedlisk przyrodniczych.

Padel wciąż zyskuje na popularności w całej Europie. Badacze zaznaczają, że Hiszpania – jako globalny lider tej dyscypliny – ma możliwość wyznaczenia standardów odpowiedzialnego rozwoju w tym sporcie. Zdaniem naukowców kluczowym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między rozwojem sportu a ochroną środowiska. Jeśli metoda, którą przetestowano już w Hiszpanii, zostanie wdrożona na szeroką skalę, może realnie ograniczyć liczbę śmierci ptaków w innych częściach świata.