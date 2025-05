Klimat w 2025 roku: W Polsce deszcze, w Teksasie upał

Trudno to uwierzyć w momencie, gdy za oknem doświadczamy – w najlepszym przypadku – kilkunastu stopni na plusie. Ale jednak: na drugim końcu Europy, w Wielkiej Brytanii i Irlandii pierwsza połowa maja okazała się najcieplejszą w historii, tamtejsze media prześcigają się we wskazywaniu najcieplejszych plaż na weekend i zapowiadają „temperatury jak w Hiszpanii”.

W Teksasie odnotowano wiosenną falę upałów, która swoją intensywnością – do 38 stopni Celsjusza – dorównuje dotychczasowym letnim skwarom. Amerykańska National Weather Service już wystosowała ostrzeżenia do mieszkańców stanu, dotyczące ryzyka dla życia i zdrowia związanego z upałem. Teksas – jak publicystycznie oceniają naukowcy, a co podchwytują chętnie media – jest tej wiosny cieplejszy niż kalifornijska Dolina Śmierci, uchodząca za jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi.

Rekordy padają też w Izraelu. Tel Awiw doświadcza 37 stopni Celsjusza, Jerozolima – 38 stopni Celsjusza, Berszeba – 42 stopni Celsjusza, w położonym na północy kraju Bet Shean słupki termometrów wzrosną do 45 stopni Celsjusza, a w leżącym na południu Eilat – do 46,5 stopnia. Pod Jerozolimą strażacy próbują w tych warunkach walczyć z pożarami lasów, które wybuchły wraz z falą upałów, uznanych za największe od ćwierćwiecza.

Epoka wymierania

Wkraczamy w „Age of Overshoot” – dosłownie tłumacząc: erę przestrzelenia czy rozminięcia się, co można interpretować zarówno jako naszą „mijankę” z klimatycznym progiem 1,5 st. C z Porozumień paryskich, jak i „rozejście się” z kolejnymi gatunkami roślin i zwierząt, które w nowych temperaturach mogą zacząć ginąć.