Jak poinformował sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, minione dziesięć lat było najgorętsze w historii. Szef ONZ nazwał je „dekadą śmiercionośnych upałów” i ostrzegł, że bez wprowadzenia ograniczeń dotyczących emisji gazów cieplarnianych i przejścia na czyste źródła energii, zmiany klimatu będą się pogłębiać.

Reklama

Prognozy na rok 2025. Zmiany klimatu i ekstremalne upały

Według Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w tym roku również możemy się spodziewać kolejnych rekordów temperatur, a emisje gazów cieplarnianych prawdopodobnie przekroczą wcześniejsze poziomy, gwarantując pogłębianie się kryzysu klimatycznego. Zdaniem ekspertów z WMO, 2025 rok będzie najprawdopodobniej jednym z trzech najcieplejszych lat w historii, wraz z 2023 i 2024. Podobnego zdania są naukowcy z brytyjskiego Met Office, którzy ostrzegają, że niepokojące prognozy na 2025 rok uwzględniają utrzymywanie się zjawiska La Niña, które zawsze obniża temperaturę na świecie.

Czytaj więcej Lasy Sadzenie lasów może wywołać wzrost temperatury na świecie. Nowe badanie Nowe badania pokazują, że sadzenie drzew nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem dla klimatu. Jak zauważają naukowcy, niekiedy zalesianie może dać zaskakujący efekt, przeciwny do zamierzonego.

Co więcej, w tym roku świat ma szansę przekroczyć próg wzrostu globalnej temperatury o 1,5°C, zawarty w klimatycznym Porozumieniu paryskim z 2015 roku. Naukowcy przypominają jednak, że nie oznacza to, że cele porozumienia są już nieosiągalne, gdyż za przekroczenie tego poziomu należy uznać sytuację, w której wzrost powyżej granicy 1,5°C w stosunku do poziomów przedindustrialnych utrzyma się przez dłuższy czas, mierzony w latach, a nawet dekadach.

Eksperci z WMO przytaczają również dane opublikowane niedawno w raporcie World Weather Attribution i Climate Central, z których wynika, że zmiana klimatu wywołana działalnością człowieka nasiliła 26 z 29 ekstremalnych zjawisk pogodowych.