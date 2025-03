Efekt „brudnego lustra” przyspiesza zmiany klimatyczne. Nowe zagrożenie

Opublikowane w czasopiśmie naukowym „Environmental Research Letters” wyniki badania sugerują, że chmury nad oceanami odbijają dużo mniej promieniowania słonecznego niż wcześniej, co w efekcie prowadzi do przyspieszenia globalnego ocieplenia.

Zdaniem naukowców zjawisko to – nazwane „efektem przyciemnienia” – występuje w kilku regionach świata, w tym między innymi nad obszarami znajdującymi się u wybrzeży Namibii i wzdłuż zachodniego wybrzeża USA, a także na niektórych obszarach Antarktydy. Eksperci zaznaczają, że w tym ostatnim przypadku znaczną rolę odgrywać może topnienie pokrywy lodowej, które skutkuje większym pochłanianiem promieniowania słonecznego przez ocean.

Ziemia jak lustro odbijające promieniowanie słoneczne

„Można myśleć o Ziemi jak o lustrze odbijającym promieniowanie słoneczne w przestrzeń kosmiczną. Z czasem to lustro staje się coraz bardziej zabrudzone, zwłaszcza nad oceanami, gdzie zachodzą zmiany w chmurach. Wiąże się to z tym, że więcej energii słonecznej jest pochłaniane, co dodatkowo potęguje efekt ocieplenia powodowany przez emisję gazów cieplarnianych” – przekonuje profesor Richard Allan z Uniwersytetu w Reading, główny autor badania.

Eksperci nie są pewni, jaki proces tu zachodzi i co powoduje wspomnianą zmianę, natomiast są świadomi jego konsekwencji i wpływu na klimat. Analiza naukowców dotycząca zmian temperatury w okresie od 2022 do 2023 roku wykazała, że powierzchnia oceanów nagrzewała się szybciej, niż można by to wyjaśnić jedynie wzrostem absorpcji energii. Uznali oni zatem, że mogą być dwie przyczyny takiego stanu rzeczy: albo ciepło koncentrowało się w płytszej warstwie oceanu niż dotąd, albo dodatkowe ciepło – przechowywane w głębszych warstwach oceanicznych – powracało na powierzchnię wody. Drugi scenariusz wiąże się z rozwojem zjawiska El Niño w 2023 roku, kiedy to ciepłe prądy z głębin oceanu wydostawały się na powierzchnię Pacyfiku, dodatkowo wzmacniając efekt ocieplenia.