Czym oddychamy w Europie? Eksperci zwracają uwagę na sytuację w Polsce

– Warto zauważyć, że w czterech z ostatnich pięciu lat – 2020, 2022, 2023 i 2024 – odnotowano niskie stężenia PM2,5. Może to świadczyć o długofalowym trendzie spadkowym, wynikającym nie tylko z warunków pogodowych, lecz także m.in. ze zmian technologicznych w sektorze ogrzewania – mówi Joanna Strużewska. – Niemniej jednak, pomimo pozytywnego kierunku zmian, wyzwania wciąż pozostają znaczące. Szczególnie dużą presję związaną z emisją zanieczyszczeń odczuwają największe aglomeracje miejskie oraz regiony o wysokiej koncentracji przemysłu ciężkiego i energetyki. W tych obszarach, utrzymujący się wysoki poziom emisji lokalnych oraz niekorzystne uwarunkowania przestrzenne i meteorologiczne często prowadzą do przekroczeń norm jakości powietrza. To pokazuje, że choć ogólny trend jest obiecujący, dalsze działania – zarówno regulacyjne, technologiczne, jak i edukacyjne – są niezbędne, aby zapewnić trwałą poprawę jakości powietrza, które, jak wiemy, nie uznaje granic wynikających z kartografii – dodaje.

Pożary coraz większym wyzwaniem

Naukowcy alarmują, że liczba pożarów lasów w pierwszej połowie tego roku jest wyjątkowo wysoka i występują one również w regionach, które nie słyną z takich wydarzeń. Według Europejskiego Obserwatorium Suszy (ESD), większość krajów północno-zachodniej Europy znajdowała się w warunkach „obserwacji” i „ostrzeżenia” przed suszą przez większą część kwietnia i maja. Jak wynika z danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS), w Niemczech i Wielkiej Brytanii do początku maja spaleniu uległo niemal 30 tys. hektarów. Zgodnie z danymi CAMS, w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii odnotowano w tym roku drugą co do wielkości emisję dwutlenku węgla związaną z pożarami od 2003 roku.

Jak podaje EFFIS, w tym roku w Europie spłonął już obszar dorównujący niemal wielkością powierzchni Luksemburga. Według danych z 15 lipca, łączna powierzchnia spalonych gruntów wynosiła 231 539 hektarów, czyli o 119 proc. więcej niż długoterminowa średnia dla tej pory roku. W połowie lipca EFFIS odnotował 1230 pożarów, podczas gdy średnia w tym okresie wynosi 478. Naukowcy z CAMS szacują, że do 16 lipca emisje dwutlenku węgla z pożarów lasów w krajach Unii Europejskiej wyniosły 1,9 megatony. Intensywne pożary emitują ogromne ilości zanieczyszczeń, co prowadzi do wzrostu temperatur i mniejszych opadów – a to z kolei napędza jeszcze bardziej ten cykl, tworząc idealne warunki dla wybuchu i rozprzestrzeniania się kolejnych pożarów.