Susze czy powodzie to nie koniec. Zmiany klimatu spotęgują też inny problem

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że zapadliska można próbować wykryć, zanim dojdzie do katastrofy. Nauka ma zarówno pakiet technologii związanych z monitoringiem satelitarnym, jak i penetrowaniem gruntów za pomocą odpowiednich radarów – pozwalają one do pewnego stopnia ocenić ryzyko związane np. z budowaniem na danym obszarze. Po wykryciu kawern mogą one być nawiercone i zalane jakimś materiałem zastępczym, np. cementem. Taka profilaktyka jednak będzie się wiązać z wyższymi kosztami i – mimo wszystko – pewnym poczuciem niepewności, czy wszystkie „ubytki” w gruntach udało się zidentyfikować.