Kolejnym typem są „arytmiczne pory roku” (arrythmic seasons) – czyli takie, które charakterem odzwierciedlają jeszcze te tradycyjne, ale moment ich przyjścia oraz długość trwania są zaburzone. Mogą pojawić się znacznie wcześniej lub znacznie później niż zwykle, co roku inaczej, a zamiast potrwać około trzech miesięcy – mogą potrwać kilka tygodni lub rozciągnąć się na pół roku. I tu znowuż: bez przewidywalnego schematu.

Czwartą kategorią są „synkopowane pory roku” (syncopated seasons). Ten – nawiązujący symbolicznie do muzyki – typ odnosi się do „wewnętrznej konstrukcji” pory roku: przykładowo, lato czy zimę zwykliśmy kojarzyć ze stopniowym ociepleniem/ochłodzeniem aż do osiągnięcia jakiejś maksymalnej (wysokiej lub niskiej) temperatury, po czym następuje stopniowe odwrócenie procesu. W nowym układzie w tym symetrycznym i przewidywalnym układzie pojawiają się gwałtowne zakłócenia: nagły atak mrozów wiosną, upały jesienią.

Pory roku zanikają. Naukowcy proponują nowy podział

Zanik tradycyjnych pór roku, wraz z towarzyszącymi mu zjawiskami i procesami, przekłada się też na to, co w języku polskim zwykliśmy określać jako „sezony” – począwszy od sezonu narciarskiego, przez sezony migracji ptaków czy monsunów. Są one oczywiście powiązane ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie wraz z przemijaniem „podstawowych” pór roku, więc – podobnie jak wspomniany sen zimowy czy przedwczesne rozkwitanie roślin – jako pierwsze padły ofiarą zaburzenia naturalnych, tradycyjnych rytmów pór roku.

Nowe „sezony”, jakie pojawiają się w ich miejsce, są znacznie mniej poetyckie i naturalne. Ze sporą dozą gorzkiej ironii, badacze wskazują tu choćby „sezon dymów” lub „oparów” (haze season), którego doświadcza np. południowo-wschodnia Azja w trakcie najcieplejszych momentów roku. To kilka tygodni, podczas których niebo zasnute jest gęstą zawiesiną dymów z wypalanych pod uprawy obszarów lasów i dżungli równikowych. Tamtejsi rolnicy przystępują do wypalania wraz z pojawieniem się upałów, by proces był szybki i skuteczny.

Równie smutny i symboliczny wydźwięk ma „sezon śmieci”, także doświadczany w Azji, choć w tym przypadku w jej wyspiarskiej części – szczególnie w Indonezji, m.in. na popularnej wśród turystów wyspie Bali. Począwszy od listopada aż po marzec, z wyjątkową – jak na rozwibrowanie naturalnych cyklów – regularnością do brzegów indonezyjskich wysp przybijają unoszące się na morskich i oceanicznych falach skupiska plastikowych śmieci. Inny przykład to „sezony pożarów”, o których mówi się przy okazji fal ekstremalnych upałów czy susz w różnych regionach świata, praktycznie niemal na każdym już kontynencie.