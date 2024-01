Pierwszym krokiem do tego, by uznać antropocen jako nową epokę, było głosowanie międzynarodowego zespołu naukowców, nazywanych Grupą Roboczą ds. Antropocenu (ang. Anthropocene Working Group — AWG), które miało miejsce w 2016 roku. Nowa epoka nie została wówczas jednak oficjalnie wpisana do tabeli stratygraficznej.

Naukowcy przekonani że należy uznać antropocen za nową epokę, są zdania, że obecnie żyjemy we własnej epoce geologicznej – wszystko za sprawą działalności człowieka, która znacznie zmieniła środowisko naturalne Ziemi.

Eksperci już w 2016 roku doszli do porozumienia i określili od kiedy trwa nowa epoka. Uznali, że tak zwany antropocen rozpoczął się w 1950 roku, kiedy odnotowano znaczny wzrost radioaktywnych odpadów, pozostałych po testach broni nuklearnej na początku zimnej wojny.

Czym właściwie jest antropocen? Antropocen jest proponowaną epoką geologiczną, charakteryzującą się znacznym wpływem człowieka na ekosystem i geologiczny system planety Ziemia. Antropocen nie jest jeszcze oficjalnie uznany za epokę geologiczną, jednak postulowany jest przez wiele środowisk naukowych. Termin zaproponowany został w 2000 roku przez Paula Crutzena, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 1995 roku. Jego nazwa pochodzi z języka starogreckiego od anthropos (człowiek) i kainos (nowy). Nawiązuje do wpływu człowieka na funkcjonowanie procesów przyrodniczych zachodzących w skali Ziemi. Przejawami tego mają być między innymi gwałtowna urbanizacja świata, szybkie wyczerpywanie przez człowieka paliw kopalnych gromadzonych w naturze przez setki milionów lat oraz zanieczyszczenie środowiska i emisja gazów cieplarnianych.

Za to, czy antropocen zostanie oficjalnie uznany jako odrębna epoka w sensie geologicznym, odpowiada Międzynarodowa Komisja Stratygrafii (ICS), decydująca o oficjalnym podziale w tym zakresie. Działa ona w ramach Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych i wyznacza tzw. tabelę stratygraficzną – schemat, który obrazuje przebieg historii Ziemi. Dotychczas środowisko naukowe nie było w stu procentach zgodne, co do tego, czy wkroczyliśmy w antropocen. Taka decyzja może jednak zapaść jeszcze w tym roku.