Według najnowszego raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), jakość powietrza w Polsce poprawia się. W 2024 roku w żadnej z polskich stref nie doszło do przekroczenia norm dla zanieczyszczeń gazowych zawartych w pyle PM10, takich jak dwutlenek siarki, tlenek węgla czy benzen. Z czterech do dwóch spadła liczba stref z przekroczeniem średniorocznych norm stężenia dwutlenku azotu, w dwóch strefach odnotowano przekroczenia stężenia arsenu, a dla ozonu, pyłu PM2,5 i pyłu PM10 przekroczenia wystąpiły odpowiednio w trzech, czterech i pięciu strefach.

NIK: Co dalej z kopciuchami w Polsce?

Jednak jak zauważają eksperci Polskiego Alarmu Smogowego, mimo zauważalnej tendencji poprawy jakości powietrza w Polsce, w ubiegłym roku średnioroczne stężenie pyłu PM10, obliczone ze wszystkich stacji w kraju wzrosło o 7 punktów procentowych w stosunku do 2023 r.

Polski Alarm Smogowy opublikował w październiku ranking polskich miast o najwyższym poziomie smogu, na czele znalazła się Nowa Ruda, gdzie aż 73 dni w roku panuje smog, a stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu jest najwyższe w kraju, a w ciągu roku wzrosło z 4 do 7 ng/m³.

Kolejne miejsca w zestawieniu zajęły Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Myszków, Nowy Sącz, Rabka-Zdrój, Tuchów, Żywiec, Opatów i Skarżysko-Kamienna. Przez lata za polską stolicę smogu uznawano Kraków, jednak wejście w życie uchwały antysmogowej w 2019 roku doprowadziło do korzystnych zmian, a liczba dni smogowych spadła od 2012 do 2023 roku aż o 100. Od 1 stycznia 2026 roku w stolicy Małopolski zacznie funkcjonować Strefa Czystego Transportu, co ma wpłynąć na poprawę jakości powietrza. Wciąż bowiem zdarzają się dni, kiedy stężenie szkodliwych substancji w krakowskim powietrzu mocno przekracza dopuszczalne normy. Według rankingu IQAir, w październiku Kraków znalazł się na 10. miejscu w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie.