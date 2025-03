450 miliardów ton lodu zniknęło. ONZ alarmuje: „To kwestia przetrwania”

Lodowce topnieją coraz szybciej. „Nie można negocjować praw fizyki”

Dane Światowego Systemu Monitorowania Lodowców (WGMS) wskazują, że od 1975 roku lodowce niezależne od lądolodów Grenlandii i Antarktydy straciły ponad 9 bilionów ton lodu. „To tak, jakby z powierzchni Ziemi zniknęła bryła lodu wielkości Niemiec o grubości 25 metrów” – wyjaśnił w raporcie Michael Zemp, dyrektor WGMS.

Eksperci alarmują, że przy obecnym tempie topnienia wiele lodowców w zachodniej Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Skandynawii, Europie Środkowej, na Kaukazie oraz w Nowej Zelandii może nie przetrwać XXI wieku. WMO ostrzega przy tym, że lodowce, razem z lądolodami, przechowują około 70 proc. światowych zasobów wody pitnej, a wysokogórskie regiony pełnią kluczową rolę jako naturalne „wieże wodne” planety. Ich zanik mógłby zagrozić milionom osób zależnych od ich zasobów wodnych.

Badacze podkreślają, że jedynym skutecznym sposobem na zahamowanie topnienia lodowców jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. „Możemy negocjować wiele rzeczy, ale nie możemy negocjować na temat praw fizyki, takich jak temperatura topnienia lodu” – zaznaczył Stefan Uhlenbrook, dyrektor WMO ds. wody i kriosfery.

Choć Uhlenbrook nie odniósł się bezpośrednio do powrotu do władzy prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa – który sceptycznie podchodzi do zmian klimatycznych i wycofał USA z porozumienia paryskiego z 2015 roku – to zaznaczył, że „ignorowanie problemu może być wygodne przez krótki czas, ale nie przybliży nas do znalezienia rozwiązania”.