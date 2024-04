Dieta planetarna może opóźnić zmiany klimatyczne o 15 lat. Na czym polega?

Emisje pochodzące z produkcji mięsa oraz nabiału mają znaczący wpływ na pogłębianie się kryzysu klimatycznego, a naukowcy już od lat apelują o zastępowanie produktów odzwierzęcych większą ilością białka pochodzenia roślinnego. Do podobnych wniosków doszli autorzy badania opublikowanego na łamach czasopisma Science Advances.

Dieta planetarna: na czym polega?

Naukowcy z Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu (PIK) ustalili, że przejście na bardziej zrównoważoną dietę może stanowić istotny element walki ze wzrostem globalnej temperatury. Ma to związek z niższymi emisjami metanu i podtlenku azotu z rolnictwa oraz zmniejszeniem wpływu produkcji żywności na różnorodność biologiczną oraz zasoby, jak np. woda.

Lepsza kondycja środowiska pomogłaby z kolei zmniejszyć koszty gospodarcze związane ze zdrowiem ludzkim i degradacją ekosystemu oraz obniżyć ceny emisji gazów cieplarnianych o 43 proc. do 2050 roku. Powszechne przyjęcie diety opartej głównie na roślinach pozwoliłoby również powstrzymać wzrost globalnej temperatury o 1,5°C w stosunku do poziomów sprzed ery industrialnej nawet do 2045 roku.

Dieta, którą naukowcy uwzględnili w swoim badaniu, to tzw. dieta planetarna, czyli opierająca się na produktach roślinnych, z ograniczeniem mięsa, nabiału, cukru oraz tłuszczów nasyconych. Jest korzystna zarówno dla klimatu i środowiska, jak i dla zdrowia, redukując ryzyko zachorowania m.in. na cukrzycę typu 2.