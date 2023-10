Kaczyński z medalem za największą bzdurę klimatyczną

Fundacja Przyjaciół Młodzieżowego Strajku Klimatycznego skomentowała wybór internautów podkreślając, że to „bardzo niepokojące, że osoba, która de facto steruje naszym państwem wierzy w takie kocopoły”.

- Jednak przynajmniej wiemy, że beznadziejna polityka klimatyczna i środowiskowa partii Jarosława Kaczyńskiego nie wynika ze świadomej chęci odebrania młodym ludziom przyszłości, a ze zwykłej ignorancji – stwierdzili aktywiści.

Wśród nominowanych do niechlubnej nagrody znaleźli się też Donald Tusk, Krzysztof Bosak i Maria Kurowska. Lider Koalicji Obywatelskiej otrzymał nominację za obietnicę, że kopalnia i elektrownia w Turowie „będą pracowały tak długo, jak długo węgiel będzie w złożach. Nic temu nie zagraża, poza niekompetencją i złodziejstwem PiS-u.”. Lider Konfederacji Krzysztof Bosak powiedział na antenie radia RMF FM, że zwrot "kryzys klimatyczny" to wymysł lewactwa, z kolei członkini Suwerennej Polski Maria Kurowska na swoich mediach społecznościowych oburzała się, że „dwutlenek węgla jest niezbędny do życia człowieka i roślin! Do życia całej planety! Chcemy zagłodzić Ziemię?”, protestując przeciwko redukcji emisji CO2.