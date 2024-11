Sukces Donalda Trumpa zagrozi celom klimatycznym? Eksperci biją na alarm

Wśród wyjątkowo niekorzystnych dla środowiska działań, podjętych w czasie swojej pierwszej kadencji, wymienić należy m.in. zastąpienie przez Donalda Trumpa ustawy Clean Air Act, wprowadzonej przez administrację Baracka Obamy, znacznie słabszymi przepisami, których stosowanie miało doprowadzić do minimalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych z elektrowni – ok. 1 procent w porównaniu z brakiem jakiejkolwiek polityki.

W obliczu powrotu Trumpa do władzy niejasny jest los ustawy o redukcji inflacji Inflation Reduction Act uchwalonej przez administrację prezydenta Joe Bidena w sierpniu 2022 roku. Jej przepisy mają na celu m.in. wspieranie rozwoju czystych źródeł energii, a według danych Rho Motion od czasu jej uchwalenia inwestycje do sektorów pojazdów elektrycznych i akumulatorów wyniosły ok. 110 miliardów dolarów. W ramach ustawy do końca dekady ma powstać ponad 1,5 miliona miejsc pracy w sektorze produkcji czystej energii, a zyski gospodarcze mają sięgnąć 250 miliardów dolarów. Donald Trump wyrażał jednak chęć uchylenia części zapisów IRA, zwłaszcza tej wspierającej branżę pojazdów elektrycznych.

Choć Stany Zjednoczone są drugim po Chinach największym na świecie emitentem gazów cieplarnianych, należy się spodziewać, że narracja nowego prezydenta będzie się opierać na unikaniu odpowiedzialności za emisje krajowe przy jednoczesnym wzywaniu do działania Indii oraz Chin.

Wygrana Trumpa, który otwarcie zaprzecza istnieniu kryzysu klimatycznego, w kraju, w którym liczba zgonów spowodowanych ekstremalnymi falami upałów rośnie z roku na rok, może się jednak wydawać zaskakująca. Zwłaszcza że część jego wyborców dotkliwie odczuła konsekwencje zmian klimatu w postaci groźnych huraganów Helene i Milton, które nawiedziły południowo-zachodnią część kraju.

„Porażka dla globalnych działań na rzecz klimatu”

Eksperci oczekują, że na tegorocznym szczycie klimatycznym COP29 w Baku urzędnicy obecnej administracji Joe Bidena będą starali się negocjować możliwie najambitniejszy wynik. Przypominają też, że spora część amerykańskich miast i stanów jest zaangażowana w realizację porozumienia paryskiego oraz globalną współpracę w dziedzinie klimatu, a więc nie wszystkie działania są podejmowane na szczeblu krajowym.

Laurence Tubiana, szefowa European Climate Foundation, uważa, że wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych stanowią „porażkę dla globalnych działań na rzecz klimatu”, ale porozumienie paryskie wykracza poza politykę jednego kraju.