Apel polskich naukowców: potrzebujemy dialogu w sprawie kryzysu klimatycznego

– Podczas gdy w mediach politycy przerzucają się winą w sprawie zaniedbań w zakresie przygotowań do powodzi, Polki i Polacy ponad podziałami dostrzegają jednego z winnych jej tragicznych skutków. To postępujące zmiany klimatu. Dlatego politycy oprócz wzajemnego rozliczania się i niesienia doraźnej pomocy poszkodowanym powinni skupić się na wdrożeniu przepisów, które pozwolą chronić nas przed skutkami zmian klimatu, co pomoże w przeciwdziałaniu podobnym tragediom w przyszłości – podkreśla Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska.

Barbara Rogala, rzeczniczka prasowa Koalicji Klimatycznej przypomina, że polscy naukowcy zwrócili się niedawno do parlamentarzystów z apelem o rozpoczęcie dialogu w sprawie walki z kryzysem klimatycznym:

– Do Sejmu wpłynął w ubiegłym tygodniu apel naukowców o rozpoczęcie poważnej debaty parlamentarnej o sposobach wyjścia z kryzysu klimatycznego, przyspieszeniu procesu dekarbonizacji całej gospodarki Polski, a także nadania trybu priorytetowego adaptacji do zmian klimatu. Jak widać z wyników badania opinii, wyborcy wszystkich partii dostrzegają potrzebę tej debaty. Woda opadła i teraz czas wyciągnąć wnioski na przyszłość – nadal czekamy na zaproszenie polityków na rozmowę na ten temat i jesteśmy gotowi wesprzeć ich wiedzą i rozwiązaniami naukowców – mówi ekspertka.