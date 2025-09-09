Reklama

Energy Days: trwa rejestracja uczestników szczytu branży energetycznej

1–2 października 2025 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędą się Energy Days, kluczowe w kraju wydarzenie dla branży energetycznej, łączące debatę ekspercką, prezentację nowoczesnych technologii i rozwiązań oraz możliwości biznesowych.

Publikacja: 09.09.2025 00:00

rp.pl

Konferencja Energy Days ponownie zgromadzi ekspertów, przedsiębiorców i liderów sektora, tworząc przestrzeń do debat, dyskusji i rozmów o kluczowych wyzwaniach transformacji energetycznej. W strefie EXPO zobaczymy kluczowych graczy sektora, którzy zaprezentują swój sprzęt i usługi.

Podczas dwóch dni uczestnicy wydarzenia w Katowicach będą mogli wziąć udział w ponad 30 panelach tematycznych poświęconych m.in. transformacji energetyki, energetyce wiatrowej i jądrowej, magazynowaniu energii, efektywności energetycznej i innych kluczowych tematach.

W gronie prelegentów znajdą się przedstawiciele branży energetycznej – eksperci i liderzy projektów kształtujący politykę sektora. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła reprezentantów najważniejszych firm, instytucji rządowych oraz regulatorów rynku, co potwierdza rangę wydarzenia.

Równolegle otwarta będzie część wystawiennicza z bogatą ofertą rozwiązań dla sektora energii.

Jednym z kluczowych punktów programu Energy Days będzie Suppliers’ Day – forum, które ułatwia kontakty między dostawcami technologii i usług a inwestorami megaprojektów. To przestrzeń sprzyjająca nawiązywaniu relacji biznesowych, wymianie doświadczeń i poszukiwaniu nowych możliwości współpracy.

Energy Days to wyjątkowa okazja, by w jednym miejscu spotkać kluczowych graczy rynku, poznać najnowsze technologie i wziąć udział w dyskusji o przyszłości polskiej energetyki. Organizatorem konferencji jest Grupa PTWP. „Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym wydarzenia.

Rejestracja, agenda, partnerzy i szczegóły: energydays.pl

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ PTWP

Źródło: Rzeczpospolita

Grupa PTWP Energy Days 2025

