Energy Days: trwa rejestracja uczestników szczytu branży energetycznej

Konferencja Energy Days ponownie zgromadzi ekspertów, przedsiębiorców i liderów sektora, tworząc przestrzeń do debat, dyskusji i rozmów o kluczowych wyzwaniach transformacji energetycznej. W strefie EXPO zobaczymy kluczowych graczy sektora, którzy zaprezentują swój sprzęt i usługi.
Podczas dwóch dni uczestnicy wydarzenia w Katowicach będą mogli wziąć udział w ponad 30 panelach tematycznych poświęconych m.in. transformacji energetyki, energetyce wiatrowej i jądrowej, magazynowaniu energii, efektywności energetycznej i innych kluczowych tematach.
W gronie prelegentów znajdą się przedstawiciele branży energetycznej – eksperci i liderzy projektów kształtujący politykę sektora. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła reprezentantów najważniejszych firm, instytucji rządowych oraz regulatorów rynku, co potwierdza rangę wydarzenia.
Równolegle otwarta będzie część wystawiennicza z bogatą ofertą rozwiązań dla sektora energii.
Jednym z kluczowych punktów programu Energy Days będzie Suppliers’ Day – forum, które ułatwia kontakty między dostawcami technologii i usług a inwestorami megaprojektów. To przestrzeń sprzyjająca nawiązywaniu relacji biznesowych, wymianie doświadczeń i poszukiwaniu nowych możliwości współpracy.
Energy Days to wyjątkowa okazja, by w jednym miejscu spotkać kluczowych graczy rynku, poznać najnowsze technologie i wziąć udział w dyskusji o przyszłości polskiej energetyki. Organizatorem konferencji jest Grupa PTWP. „Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym wydarzenia.
Rejestracja, agenda, partnerzy i szczegóły: energydays.pl
