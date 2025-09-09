Energy Days: trwa rejestracja uczestników szczytu branży energetycznej

Konferencja Energy Days ponownie zgromadzi ekspertów, przedsiębiorców i liderów sektora, tworząc przestrzeń do debat, dyskusji i rozmów o kluczowych wyzwaniach transformacji energetycznej. W strefie EXPO zobaczymy kluczowych graczy sektora, którzy zaprezentują swój sprzęt i usługi.

Podczas dwóch dni uczestnicy wydarzenia w Katowicach będą mogli wziąć udział w ponad 30 panelach tematycznych poświęconych m.in. transformacji energetyki, energetyce wiatrowej i jądrowej, magazynowaniu energii, efektywności energetycznej i innych kluczowych tematach.

W gronie prelegentów znajdą się przedstawiciele branży energetycznej – eksperci i liderzy projektów kształtujący politykę sektora. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła reprezentantów najważniejszych firm, instytucji rządowych oraz regulatorów rynku, co potwierdza rangę wydarzenia.

Równolegle otwarta będzie część wystawiennicza z bogatą ofertą rozwiązań dla sektora energii.

Jednym z kluczowych punktów programu Energy Days będzie Suppliers’ Day – forum, które ułatwia kontakty między dostawcami technologii i usług a inwestorami megaprojektów. To przestrzeń sprzyjająca nawiązywaniu relacji biznesowych, wymianie doświadczeń i poszukiwaniu nowych możliwości współpracy.