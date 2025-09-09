Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział wypowiedzenie przez Polskę Europejskiego Zielonego Ładu, premier Donald Tusk zaczął mówić o potrzebie przebudowania strategii dla Europy w kontekście negowania kryzysu klimatycznego przez prezydenta Donalda Trumpa, a także kosztownej wojny Rosji z Ukrainą. Trudne czasy dla rewolucji klimatycznej...

Ale równocześnie Chiny z Unią Europejską podpisują porozumienie w kierunku jednak tej zielonej transformacji. Zresztą na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat toczą się dyskusje i zmienia się polityka i podejście różnych krajów wobec polityki klimatycznej. Zmieniały się także poszczególne szczyty klimatyczne – jedne posuwały sprawy w kierunku bardziej restrykcyjnej polityki klimatycznej, a drugie raczej ją liberalizowały. Spoglądając na Europę czy Polskę, widzimy dwa trendy. Z jednej strony rzeczywiście duża część biznesu, przemysłu podkreśla i mówi, że musimy dbać o konkurencyjność gospodarki. Musimy urealnić cele związane z zieloną transformacją. Z drugiej strony duża część bardzo konsekwentnie realizuje politykę zielonej transformacji. Nawet ci, którzy kwestionują bardzo wiele elementów związanych z Zielonym Ładem, nie kwestionują tego, że jako ludzie, jako biznes, powinniśmy jednak iść w tym zielonym kierunku. Mam wrażenie, że w tym roku szczególnie właśnie taka otwarta, mocna dyskusja jest potrzebna, dlatego że rzeczywiście mamy różne nowe trendy geopolityczne, różne nowe podejścia w gospodarce, mamy rzeczywiście prezydenta Stanów Zjednoczonych, który to radykalnie kwestionuje.

W Katowicach w dniach 1–2 października odbędzie się cykl debat i dyskusji podczas dwóch połączonych kongresów – Energy Days i PRECOP. Czego się możemy spodziewać tym razem?

W PRECOP już po raz czwarty nawiązujemy wprost do szczytu klimatycznego, który miał miejsce w Katowicach w 2018 r. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym, równocześnie z konferencją PRECOP, odbywają się Energy Days, bodaj największe w Polsce wydarzenie dotyczące sektora energetycznego i jego transformacji.

I już widzimy rekordowe zainteresowanie. W ubiegłym roku łącznie na dwie imprezy zarejestrowało się ponad 3,5 tys. gości. W tym roku wszystko wskazuje, że te statystyki będą jeszcze lepsze.

Dlaczego akurat temat energetyki przyciąga tak duże zainteresowanie?

Z powodu rekordowych inwestycji w sektorze energii – które już się rozpoczęły i będą miały miejsce w przyszłości. Z jednej strony jest trend związany z inwestycjami biznesu w odnawialne źródła energii (OZE). Z drugiej – rusza program atomowy. Jest i trzecia strona – bardzo duże inwestycje sieciowe. No i w ogóle transformacja sektora energii, dużych grup energetycznych – tu naprawdę bardzo wiele się dzieje i widzimy, że zainteresowanie jest bardzo duże, a my w ramach Energy Days chcemy je zaspokoić. Mamy też tegoroczny nowy, bardzo ważny element, związany z tymi inwestycjami – Suppliers’ Day, gdzie duże grupy energetyczne w ramach Energy Days organizują dzień dostawcy, a więc pokazują swoje projekty, programy inwestycyjne. To nowość, którą zaproponowaliśmy, bo chcemy, żeby w tych dużych projektach inwestycyjnych w zdecydowanie większym stopniu uczestniczył polski biznes.

Wartością PRECOP jest „Biała księga” – kluczowe wnioski, które prezentują polską perspektywę na kwestie klimatu przed szczytem klimatycznym. Dokument towarzyszył polskiej delegacji UN GCNP na szczytach w Szarm el-Szejk, Dubaju i Baku.

„Biała księga” PRECOP to inicjatywa Agendy ONZ, UN Global Compact Network Poland, która jest naszym partnerem przy tym projekcie. Jej celem jest pokazanie naszych oczekiwań – interesu Polski i Europy. A także naszych uwarunkowań, naszego punktu widzenia. Jest w tym głos samorządów, biznesu, poszczególnych grup społecznych, po to, żeby COP był dobrze przygotowany. To materiały, które mogą być pomocne różnym decydentom w podejmowaniu decyzji. Są kompendium wiedzy o nas. Ale też w ramach Energy Days szykujemy dwa duże raporty. Jeden dotyczy inwestycji w sieci energetyczne, a drugi – transformacji ciepłownictwa.

Dlaczego akurat tych obszarów?

Bo to są dwie bardzo ważne dziedziny w sektorze energii. Nie da się zrobić transformacji sektora energetycznego, zielonych inwestycji bez inwestycji w sieci. Podobnie ogromnym wyzwaniem dla Polski jest ciepłownictwo i ceny ciepła. To ponownie ma przełożenie na każdego z nas, bo wszyscy przecież jesteśmy zaniepokojeni, jak będą wyglądały rachunki za ciepło.

Chcielibyśmy, żeby rząd nie musiał z budżetu, a więc naszych podatków, dokładać do obniżenia cen energii, ale żeby rzeczywiście była ona w Polsce coraz tańsza bez dotacji państwa.

Dlatego chcemy, by po wydarzeniach, które organizujemy, zostały dobre merytorycznie raporty. Jednocześnie będziemy bardzo dbali o to, żeby rekomendacje z tych wydarzeń były potem brane pod uwagę. Wiemy, że nasze „Białe księgi” z PRECOP są cenne dla polskich delegacji.

Według badania More in Common 68 proc. Polaków uważa, że inwestycje w OZE długofalowo doprowadzą do spadku cen energii i będą miały pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Ostatnie lata pokazały, że to się po prostu opłaca. Że firmy, które nie inwestowały w zieloną energię, w efektywność energetyczną, w niższe zużycie, stały się po prostu nieefektywne biznesowo. Zielona transformacja jest opłacalna dla wszystkich – od zwykłych ludzi, państw, po biznes. To naprawdę przyszłość.

—rozmawiała Izabela Kacprzak

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ PTWP