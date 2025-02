Miniony rok został ogłoszony najcieplejszym w historii, a średnia globalna temperatura przekroczyła 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Nie oznacza to jeszcze przekroczenia celu ustalonego w Porozumieniu paryskim, gdyż wymagałoby to utrzymania się tych warunków przez znacznie dłuższy czas, od 20 do 30 lat. Jest to jednak niewątpliwie bardzo niepokojące.

Wzrost globalnej temperatury napędzają emisje gazów cieplarnianych, które według naukowców wciąż rosną. Zgodnie z danymi Global Carbon Budget, w 2024 roku światowe emisje gazów cieplarnianych wyniosły ok. 41,6 miliardów ton, co oznacza wzrost o mniej więcej jeden miliard ton w stosunku do roku poprzedniego.

Jak podkreśla Samantha Burgess, Liderka Strategiczna ds. Klimatu w Europejskim Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF), kluczowym krokiem do zatrzymania niebezpiecznej tendencji jest redukcja emisji gazów cieplarnianych.

- Im szybciej zostaną osiągnięte cele NetZero [obniżenie globalnych emisji netto dwutlenku węgla (CO2) spowodowanych przez człowieka o ok. 45 proc. w stosunku do poziomu z 2010 roku do 2030 roku oraz osiągnięcie zera netto około 2050 roku], tym szybciej globalne temperatury się ustabilizują - stwierdziła Burgess.