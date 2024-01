Wulkaniczna magma: nieograniczone źródło czystej energii?

Prace naukowców opierać się mają między innymi na wnioskach z badań, które przeprowadzone zostały na początku stulecia. Prowadzono je w pobliżu jednej z komór magmowych Krafla – czynnego kompleksu wulkanicznego położonego w Islandii. Wtedy zamiarem ekspertów było zbliżenie się do komory magmowej w celu zbadania możliwości wykorzystania energii geotermalnej. Badacze przypadkowo dostali się wówczas właśnie do komory magmowej – miejsca, w którym temperatura przekraczała 450°C . Uniemożliwiło to dalsze próby wierceń, gdyż odwiert uległ zniszczeniu. Jednocześnie potwierdzono jednak, że wiercenie w komorze magmowej może nie wywołać erupcji wulkanu.

Teraz naukowcy KMT chcą spróbować ponownie. "Możliwość wniknięcia w skorupę i pobrania próbek magmy dałoby nam ogromną wiedzę” – zaznaczają. W początkowej fazie badań eksperci skupią się między innymi na bezpośrednim pomiarze temperatury, czego nigdy wcześniej nie robiono. Jeśli wszystko się uda, w 2028 roku zrobiony zostanie drugi odwiert.

Choć jest ryzyko, że badanie znów się nie powiedzie, naukowcy mają nadzieję, że „dzięki kilku sprytnym sztuczkom inżynieryjnym” wszystko pójdzie po ich myśli. „Uważamy, że mamy sprzęt i rozwiązania, ale bardzo trudno jest nam je przetestować lub uzyskać dokładność, jeśli nie robimy tego w prawdziwym środowisku” – zaznaczają naukowcy. „Pracujemy nad wyborem odpowiednich materiałów i znalezieniem najlepszego sposobu zaprojektowania narzędzi, aby przetrwały” – dodają, zauważając, że spodziewają się, iż „jeden odwiert w komorze magmowej może być tak samo produktywny jak 10 innych odwiertów w innych miejscach wulkanu”.

By osiągnąć oczekiwane efekty, naukowcy chcą zamrozić magmę, zanim się w nią wwierci. W ten sposób utworzy się zamarznięta, szklista skała.

Czytaj więcej Oceany i lodowce Globalne ocieplenie przyczyną trzęsień ziemi i tsunami Jak wynika z najnowszych badań, ocieplanie się klimatu może mieć katastrofalne konsekwencje w postaci trzęsień ziemi oraz tsunami.

„Potencjał energii geotermalnej jest niewykorzystany”

Jon Gluyas, profesor nauk o Ziemi na Uniwersytecie w Durham, jeden z badaczy, który pracuje nad projektem, zaznacza, że efekty badania mogą okazać się „kopalnią złota”. Szklista skała powstała podczas zamrażania magmy zawierać może bowiem bąbelki z cennymi gazami magmowymi. „Wyniknie z tego mnóstwo fundamentalnej wiedzy naukowej, ale pojawią się też nieoczekiwane bonusy. Lepiej zrozumiemy sposób, w jaki zachowuje się Ziemia i lepiej przygotujemy się na potencjalne klęski żywiołowe. Ale magma zmienia także skład skał, co może zwiększyć efektywność pozyskiwania energii geotermalnej” - podkreśla naukowiec. „Źródłem energii geotermalnej jest zawsze magma, a zbliżanie się do magmy oznacza oczywiście większą wydajność” – dodał.