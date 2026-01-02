Rok pozornego spokoju. Zmiany klimatu w Polsce wcale nie wyhamowały

Aktualizacja: 02.01.2026 20:04 Publikacja: 02.01.2026 14:37
W 2025 roku na Wiśle w Warszawie notowano rekordowo niskie stany wody.
Foto: PAP / Paweł Supernak
„2025 rok był tylko 8. najcieplejszym rokiem w XXI wieku. Jednocześnie był jednak cieplejszy od każdego roku sprzed XXI wieku w historii instrumentalnych pomiarów temperatury z obszaru współczesnej Polski, czyli co najmniej od przełomu XVIII i XIX wieku” – podsumowuje minione dwanaście miesięcy portal Nauka o klimacie.
Można tu użyć innej miary: w porównaniu do normy klimatologicznej z lat 1991-2020 w roku 2025 średnioroczna temperatura powierzchni Polski była wyższa o 0,85 st. C, ale już w stosunku do średniej z lat 1850-1900 – epoki przedprzemysłowej w terminologii klimatologów – wzrost wynosi 2,5 st. Celsjusza.
Teoretycznie, klimat i tak obszedł się z Polską nie najgorzej – globalnie rok 2025 zapewne nie pobije rekordu, ale jest już niemal pewne, że znajdzie się wśród trzech najcieplejszych lat w historii.
Czytaj więcej
2025 rok, choć nie pobije rekordu najcieplejszego w historii, z pewnością znajdzie się na podium...
Zwodnicze wrażenie zawdzięczamy stosunkowo chłodnemu latu. Jego apogeum wypadło niemal u progu: na początku lipca przez środkową Polskę przetoczyła się fala upałów, która środkowej Polsce przyniosła średnią temperatur 35 st. Celsjusza, z rekordowymi 36,6 st. w Kozienicach. Oczywiście, można zauważyć, że to daleko do rekordów niegdysiejszych: 40,5 st. C w Ścinawie w 1943 r., 40,2 st. C w Bochni i Prószkowie na Opolszczyźnie w 1921 r., 39,6 st. C w kujawsko-pomorskiem w 1959 r.
Ale na tym polega, między innymi, specyfika zmian klimatycznych w Polsce: nie przejawiają się one – przynajmniej do tej pory – w postaci ekstremalnych temperatur, które prowadziłyby do przysłowiowego „bicia w dzwony”. Rekordy z ostatnich dwóch dekad to 39 st. C w Ceberze na Dolnym Śląsku (2015), 38,9 st. C w Silniczce w łódzkiem (2013), 38,3 st. C w Krzyżu w wielkopolskiem (2015).
Problem polega raczej na tym, że im dalej w tym „rankingu rekordów temperaturowych”, tym więcej miejsca zajmują pomiary z ostatnich lat. Ocieplenie przejawia się w tych rubrykach, na które mało kto zwraca uwagę. Inna sprawa, że gdybyśmy spojrzeli na rekordy wysokości temperatur w tradycyjnie chłodniejszych miesiącach, dostrzeglibyśmy tych rekordowych znacznie więcej. Portal Nauka o klimacie zwraca tu uwagę choćby na to, że we wrześniu Polskę dotknęła fala upałów sięgająca ok. 30 st. C, z 33,1 st. C w Jeleniej Górze 20 września. Ale takie anomalie wystąpiły też choćby w kwietniu lub grudniu, który przyniósł nam serię dni z temperaturami powyżej 10 st. C.
Tak zima 2024/2025, jak i trwająca zima 2025/2026, będą zapewne ciepłe i w dużej mierze bezśnieżne. Warto zwrócić uwagę na to, że poza obszarami górskimi opady śniegu są dosyć niewielkie, a i w górach śniegu zalega mniej i krócej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej kilka tygodni temu analizował dane o opadach, podkreślając, że należy patrzeć na nie w odniesieniu do norm wieloletnich.
„Porównanie pokazuje, że już od stycznia na wielu stacjach notowano opady niższe niż zwykle, w lutym było tak w całej Polsce, a niedobory dominowały również w kolejnych dwóch miesiącach” – pisali eksperci IMGW. „W styczniu spadło 73 proc. normy wieloletniej, w lutym 43 proc., w marcu 64 proc., a w kwietniu 59 proc.” – wyliczali.
W zasadzie pierwsze półrocze 2025 roku upłynęło pod znakiem suszy, a zmianę przyniosły stosunkowo wilgotne lato i jesień. O ile statystycznie udało się nieco odrobić wiosenny deficyt wody i wilgoci, o tyle dla wielu upraw oraz zasobów wód gruntowych było już w sporej mierze za późno. Polska od lat doświadcza suszy i spektakularnie niskie poziomy wód – na stacji hydrologicznej Warszawa–Bulwary nad Wisłą na początku września odnotowano 4 cm – stają się, jak ujmuje to Nauka o klimacie, nową normą.
Co przyniesie 2026 rok? Tego, oczywiście, jeszcze nie wiemy. Prognozy IMGW obejmują cztery pierwsze miesiące rozpoczynającego się roku i trudno się w nich doszukać zapowiedzi jakichś spektakularnych wydarzeń: zarówno w styczniu, jak i w lutym temperatura będzie zwykle skakać w okolicach ciut ponad lub nieco poniżej zera, z falą niższych temperatur na przełomie tych miesięcy. W marcu zaś ma być więcej opadów niż zwykle, być może zatem początek roku przyniesie pewne złagodzenie deficytu wody w stosunku do tego, czego doświadczaliśmy w poprzednich latach.
Ale już kwiecień ma być nieco cieplejszy niż statystyczny. „Średnia temperatura w całym kraju może być wyższa niż średnia wieloletnia, co sprzyja wcześniejszemu i cieplejszemu przebiegowi wiosny” – piszą eksperci IMGW. Fali ciepła będą jednak towarzyszyć większe niż zwykle opady.
Meteorolodzy zastrzegają, że te szacunki są eksperymentalne: więcej będziemy wiedzieć wraz z upływem czasu. Natomiast zarówno dotychczasowy stosunkowo łagodny przebieg zmian klimatycznych w Polsce, jak i pozbawione ekstremów lata nie powinny usypiać naszej czujności: natura daje nam pewien kredyt, który powinniśmy dobrze wykorzystać, zanim przyjdą trudniejsze lata. A z prognoz dla Europy i świata wynika z kolei, że takie czasy nadchodzą. Ważne, żeby nie być mądrym wyłącznie po szkodzie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
2025 rok, choć nie pobije rekordu najcieplejszego w historii, z pewnością znajdzie się na podium w tej kategorii...
Prawdopodobne jest, że rok 2025 stanie się drugim najcieplejszym rokiem w historii pomiarów – ustalili naukowcy...
Naukowcy z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem zidentyfikowali jedno z głównych źródeł emisji sześcio...
Choć pod koniec listopada mogło wydawać się, że grudzień będzie chłodny – a nawet śnieżny – rzeczywistość wygląd...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
Topniejący lód Arktyki jest zazwyczaj badany pod kątem prognoz zmian klimatycznych. Najnowsza analiza pokazuje t...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas