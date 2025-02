Prof. Richard Betts, który kieruje badaniami klimatycznymi Met Office, stwierdził, że zamiast „globalnego ocieplania” należałoby raczej mówić o „globalnym wrzeniu”, a naukowcy chętniej używają wyrażenia „kryzys klimatyczny”.

W raporcie stworzonym przez Reuters Institute for the Study of Journalism we współpracy z Laudes Foundation oraz European Climate Foundation przeanalizowano reakcje na wiadomości związane ze zmianami klimatu mieszkańców ośmiu krajów: Brazylii, Francji, Niemiec, Indii, Japonii, Pakistanu, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Badanie przeprowadzono w listopadzie 2024 roku. Autorzy ustalili, że co drugi mieszkaniec tych krajów co tydzień zapoznaje się z jakąś wiadomością związaną z klimatem, przy czym największe zainteresowanie wzbudzają one we Francji, gdzie liczba ta sięga 60 proc. Z kolei w Stanach Zjednoczonych, gdzie w listopadzie wybierano prezydenta, jedynie co trzeci mieszkaniec czytał bądź oglądał wiadomości dotyczące klimatu.

W badaniu ustalono, że główną platformą informacyjną dla większości mieszkańców wciąż pozostają tradycyjne wiadomości, przy czym największą popularnością cieszą się wiadomości telewizyjne oraz witryny lub aplikacje online oferujące wideo.

Średnio co drugi respondent deklarował zaufanie do mediów informacyjnych w kwestii klimatu, a naukowcom – według badania – ufa aż 74 proc. ankietowanych. Co czwarty ankietowany uznał, że co tydzień spotyka się z dezinformacją klimatyczną. W Indiach narażenie na dezinformację deklarowało aż 43 proc. respondentów, w Wielkiej Brytanii 17 proc., a w Japonii 16 proc.

Wśród źródeł odpowiedzialnych za rozpowszechnianie fałszywych treści związanych z klimatem ankietowani najczęściej wskazywali polityków, celebrytów oraz aktywistów.