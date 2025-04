Amerykanie zmieniają zdanie w sprawie klimatu. Najwyższy wynik w historii

Bez zmian pozostała też liczba osób przyznających, że zmiany klimatu są głównie wynikiem działalności człowieka – uważa tak 62 proc. ankietowanych, a 34 proc. przekonuje, że wynikają z naturalnych zmian.

W tym roku odnotowano najwyższy od dekady odsetek respondentów, którzy uważają, że serwisy informacyjne wyolbrzymiają powagę sytuacji związaną z klimatem – w ubiegłym roku taki pogląd głosiło 37 proc. ankietowanych, a w tym roku liczba ta wzrosła o 4 punkty procentowe.

USA: wyborcy Republikanów i Demokratów o zmianach klimatu

Badanie tradycyjnie wykazało też różnicę w poglądach między wyborcami partii Republikańskiej a Demokratami. W tegorocznym badaniu na pytanie dotyczące zagrożenia związanego z wpływem zmian klimatu na życie, twierdząco odpowiedziało 78 proc. wyborców Partii Demokratycznej, 52 proc. respondentów nie identyfikujących się z żadną partią i jedynie 14 proc. wyborców Partii Republikańs. Warto też odnotować, że odsetek jedynie tych ostatnich pozostał na niezmienionym poziomie, podczas gdy wśród dwóch pierwszych grup wzrósł odpowiednio o 8 proc. i 3 proc.

Podobnie wyglądają wyniki w przypadku pytania o to, czy skutki zmian klimatu są już rzeczywistością – w tym roku twierdząco odpowiedziało 91 proc. Demokratów, 66 proc. osób niezwiązanych z żadną partią i 31 proc. Republikanów. W roku ubiegłym było to odpowiednio: 82 proc., 59 proc. i 35 proc.

Niemal 6 na 10 Amerykanów jest zdania, że rząd nie robi wystarczająco dużo, aby chronić środowisko – to wzrost o niemal 10 proc. i najwyższy wynik od 2020 roku. Mniej niż co trzeci respondent uznał, że rząd robi „wystarczająco dużo”, a 11 proc. oceniło te działania jako zbyt intensywne. Co piąty Republikanin stwierdził, że rząd robi w tej dziedzinie za dużo, a niemal 60 proc. uznała rządowe wysiłki w kwestii klimatu za wystarczające. Jedynie 3 proc. Demokratów stwierdziło, że działania te są przesadzone.