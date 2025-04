Spalono miliony opon, które miały trafić do recyklingu. Skandal w Europie

Jak ujawnili dziennikarze BBC, miliony przeznaczonych do recyklingu opon między innymi z Wielkiej Brytanii są spalane, co stwarza zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi. Dziennikarskie śledztwo wywołało reakcję władz.

Śledztwo dziennikarskie w sprawie recyklingu zużytych opon

Oficjalne dane wskazują, że Wielka Brytania co roku generuje około 50 milionów – czyli niemal 700 tysięcy ton – zużytych opon. Szacunki sugerują, że około połowa z nich eksportowana jest do Indii, gdzie powinny one – w założeniu – być poddane recyklingowi. Zdaniem BBC sprawa nie wygląda jednak tak, jak przedstawia się ją opinii publicznej.

W wyniku dziennikarskiego śledztwa ujawniono, że nawet 70 proc. eksportowanych z Wielkiej Brytanii i innych krajów do Indii opon jest przetwarzanych w prostych zakładach przemysłowych. W tego typu miejscach spalane opony wykorzystywane mają być do pozyskiwania stali, niewielkich ilości oleju oraz sadzy przemysłowej, stosowanej w różnych gałęziach przemysłu.

Jak wykazało BBC, warunki panujące w tych zakładach – z których wiele znajduje się na terenach wiejskich – są bardzo złe, bo – jak zaznaczają dziennikarze – toksyczne i szkodliwe dla zdrowia. „Praca w toksycznym środowisku powoduje poważne konsekwencje zdrowotne dla mieszkańców i pracowników” – zaznaczono.