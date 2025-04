Naukowcy wskazują na ogromny kontrast między regionami Europy: na wschodzie kontynentu występowała susza oraz rekordowo wysokie temperatury, podczas gdy na zachodzie było wprawdzie ciepło, ale znacznie bardziej wilgotno i deszczowo. Ubiegły rok dla zachodniej Europy był jednym z dziesięciu najbardziej deszczowych lat od 1950 roku, a południowo-wschodnia Europa doświadczyła najdłuższej fali upałów w historii, trwającej łącznie 13 dni.

Wysokie temperatury i susza ułatwiały wybuch pożarów, które we wrześniu w Portugalii strawiły ok. 1100 km2 w ciągu tygodnia, czyli ok. 25 proc. całkowitej rocznej powierzchni spalonych lasów w Europie. Autorzy raportu szacują, że pożary lasów dotknęły 42 000 mieszkańców Europy.

Ofensywa OZE w Europie

Warto jednak odnotować, że ubiegły rok przyniósł też optymistyczny rekord – udział energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych osiągnął najwyższy dotychczas poziom 45 proc. Jak podkreśla prof. Stefan Rahmstorf z Potsdam Institute for Climate Impact Research, rosnący udział OZE w europejskim miksie energetycznym jest „zachęcający”.

– Dla naszej przyszłości kluczowe znaczenie ma przeciwstawienie się krótkowzrocznym interesom lobby paliw kopalnych i wdrożenie europejskich celów klimatycznych bez żadnych opóźnień. – twierdzi naukowiec.

Dr Ben Clarke, ekspert ds. ekstremalnych warunków pogodowych i zmian klimatycznych w Centre for Environmental Policy, Imperial College London, zauważa, że koszty katastrof pogodowych w Europie rosną z roku na rok.

- Każdego roku kraje europejskie muszą sięgać głębiej do kieszeni, aby reagować na katastrofy pogodowe. Niż genueński Boris jest tego doskonałym przykładem. Katastrofalnych skutków udało się uniknąć dzięki wielodniowym przygotowaniom, w ramach których opróżniono zbiorniki wodne i zbudowano zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Mimo to powodzie spowodowały szkody w wysokości ponad dwóch miliardów euro. Jest boleśnie jasne, że koszt działania w sprawie zmian klimatu jest znacznie niższy niż koszt bezczynności. Ograniczenie emisji i inwestowanie w adaptację do zmian klimatu uratuje życie i ochroni gospodarki. – podkreśla ekspert.