Czy da się zmniejszyć emisyjność sił zbrojnych?

Mimo że przedstawiciele NATO wielokrotnie podkreślali, że zmiany klimatyczne są „jednym z najważniejszych wyzwań naszych czasów” i składali zapewnienia dążenia do łagodzenia ich skutków, Sojusz w dalszym ciągu zwiększa emisje, zamiast je redukować. Dzieje się tak dlatego, że zwiększone wydatki na cele wojskowe są w dużej mierze wydawane na sprzęt wojskowy, a ten wciąż w dużym stopniu pozostaje zależny od paliw kopalnych.

Tymczasem należące do sojuszu kraje – zwłaszcza w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę – starają się zwiększać wydatki na obronność i inwestować w siły zbrojne, by ochronić się przed ewentualną rosyjską agresją „Przejście na energię odnawialną – taką jak paliwa alternatywne do statków powietrznych – jest zbyt kosztowne, nie istnieje, bądź ma inne negatywne skutki na dużą skalę” – zauważono w badaniu.

Badacze zauważają, że przykładem, który dobrze obrazuje problem, jest samolot bojowy F-35. „To jeden z najpopularniejszych samolotów w NATO. Amerykański producent, firma Lockheed Martin, przewiduje, że do 2030 r. w całym NATO będzie ponad 600 takich samolotów. Jednak zamiast zmniejszać zużycie paliwa, odrzutowiec ten zużywa około 5600 litrów paliwa na godzinę w porównaniu do 3500 w przypadku F-16. Ponieważ żywotność systemów wojskowych wynosi od 30 do 40 lat, oznacza to zablokowanie systemów silnie zanieczyszczających środowisko na wiele lat” – oceniają badacze.

Jak zaznaczają autorzy badania, z jednej więc strony NATO zapewnia, iż walka ze zmianami klimatu to dziś jedno z najważniejszych wyzwań, zaś z drugiej – stale zwiększa wydatki na wojsko. A to wiąże się także ze wzrostem emisji.

Dzieje się tak między innymi z powodu agresji Rosji na Ukrainę oraz obaw z nią związanych. A obawy te nie są bezpodstawne – z analizy opublikowanej w ubiegłym roku przez Niemiecką Radę Stosunków Zagranicznych (DGAP) wynikało bowiem między innymi, że państwa NATO w Europie mają tylko „pięć do dziewięciu lat” na militarne przygotowanie się na ewentualny atak Rosji na terytorium Sojuszu.