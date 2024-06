Wojna w Ukrainie ma katastrofalny wpływ na klimat. Nowe dane na temat emisji CO2

Ostatnią jedną trzecią emisji wygenerować miały natomiast pożary, przekierowanie samolotów komercyjnych na inne, dłuższe trasy, ataki na infrastrukturę energetyczną oraz – w mniejszym stopniu – wysiedlenia prawie siedmiu milionów Ukraińców i Rosjan.

„Od kiedy rozpoczęła się rosyjska pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę, zwiększyła się intensywność i wielkość pożarów po obu stronach granicy. Działania wojskowe doprowadziły do tego, że spłonął 1 milion hektarów pól i lasów. Stanowi to 13 proc. całkowitego kosztu emisji dwutlenku węgla. Większość pożarów miała miejsce w pobliżu linii frontu, ale niewielkie pożary wymknęły się spod kontroli w całym kraju z powodu przeniesienia leśników, zastępów straży pożarnej i sprzętu. Prawie 40 proc. z 4216 wozów strażackich na Ukrainie zostało uszkodzonych" – czytamy w raporcie.

„Rosja z premedytacją celowała także w infrastrukturę energetyczną – zwłaszcza w pierwszych miesiącach wojny – powodując poważne wycieki silnych gazów cieplarnianych. Metan, który przedostał się do morza po zniszczeniu rurociągu Nord Stream 2, wygenerował około 14 mln ton ekwiwalentu CO2. Uważa się, że kolejne 40 ton gazu SF6 – odpowiadające około 1 milionowi ton CO2 – przedostało się do atmosfery w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obiekty sieci wysokiego napięcia. SF6 służy do izolacji rozdzielnic elektrycznych i ma prawie 23 tys. razy większy potencjał grzewczy niż dwutlenek węgla” – dodano.

Naukowcy w raporcie zwracają także uwagę na to, że europejskim i amerykańskim komercyjnym liniom lotniczym zakazano wlatywania do rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Doprowadziło to do tego, że gwałtownie wzrosło zużycie paliwa lotniczego — dodatkowe kilometry wygenerować miały co najmniej 24 mln ton CO2.

Analiza wskazuje też, że ​​wymuszone przemieszczanie się ludzi – związane z ucieczką przed skutkami wojny lub poborem do wojska – wygenerowało prawie 3,3 mln ton ekwiwalentu CO2. Obejmuje to emisje związane z transportem ponad 5 milionów Ukraińców szukających schronienia w Europie, a także milionów osób wewnętrznie przesiedlonych i Rosjan uciekających z kraju.