„Obywatele świata chcą, by ich przywódcy przekroczyli dzielące ich różnice – by działali ws. kryzysu klimatycznego tu i teraz, odważnie” – powiedział jeden z autorów badania, Achim Steiner. „Wyniki badania – bezprecedensowe pod względem zasięgu – ujawniają poziom konsensusu, który jest naprawdę zdumiewający. Wzywamy przywódców i decydentów, aby zwrócili na to uwagę – zwłaszcza gdy kraje opracowują kolejną rundę zobowiązań ws. działań klimatycznych. Jest to kwestia, co do której prawie wszyscy i wszędzie mogą się zgodzić” – dodał.

72 proc. respondentów na świecie za szybkim odejściem od paliw kopalnych

Co ciekawe, badanie ujawniło, iż ludzie żyjący w 20 krajach emitujących najwięcej gazów cieplarnianych na świecie, wyrażają zdecydowane poparcie dla bardziej ambitnych działań ws. walki ze zmianami klimatu. W Stanach Zjednoczonych i Rosji chce tego 66 procent badanych, w Niemczech jest to 67 proc., w Chinach – 73 proc, w Republice Południowej Afryki i Indiach – 77 proc., w Brazylii – 85 proc., w Iranie – 88 procent, zaś we Włoszech – aż 93 proc.

W pięciu krajach, będących dużymi emitentami – Australii, Kanadzie, Francji, Niemczech i USA – kobiety częściej niż mężczyźni opowiadały się za tym, by rządy ich krajów wzmocniły swoje zobowiązania ws. walki ze zmianami klimatu. Różnica najbardziej dostrzegalna była w Niemczech – gdzie kobiety były o 17 punktów procentowych bardziej skłonne do podjęcia dalszych działań w dziedzinie klimatu niż mężczyźni (75 proc. w porównaniu z 58 proc.).

Poza wezwaniem do odważniejszych działań ws. klimatu, badanie pokazało także, że większość ludzi na świecie – bo 72 proc. – jest za szybkim odejściem od paliw kopalnych. Dane te dotyczą między innymi krajów znajdujących się w pierwszej dziesiątce największych producentów ropy, węgla i gazu. Jedynie 7 proc. ludzi na świecie stwierdziło, że ich kraj w ogóle nie powinien przechodzić transformacji – wskazuje badanie.

Badanie pokazało także, że ludzi bardziej niż kiedyś niepokoją zmiany klimatyczne. W skali globalnej 56 proc. respondentów stwierdziło, że myśli o nich regularnie – codziennie lub co najmniej co tydzień. W krajach najsłabiej rozwiniętych na globalnym rynku (LDC) wskaźnik ten wynosił jeszcze więcej – aż 63 proc. ankietowanych wyraża tam bowiem obawy ws. zmian klimatu.

Ponad połowa badanych stwierdziła także, że ​​bardziej niż w zeszłym roku martwi się zmianami klimatycznymi (53 proc.). I w tym przypadku wskaźnik był wyższy wśród mieszkańców krajów najsłabiej rozwiniętych na globalnym rynku – wynosił on 59 procent. W dziewięciu objętych badaniem małych rozwijających się państwach wyspiarskich (SIDS) średnio aż 71 proc. ankietowanych stwierdziło natomiast, że są bardziej zaniepokojeni zmianami klimatycznymi niż jeszcze w zeszłym roku.