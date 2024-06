Światowy Dzień Środowiska. „Możemy być pokoleniem, które zawrze pokój z Ziemią”

Światowy Dzień Środowiska został ustanowiony 52 lata temu przez Narody Zjednoczone, dla upamiętnienia powołania do życia Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP). Ten dzień szybko stał się globalną okazją do komunikowania zagrożeń ekologicznych i egzystencjalnych dla planety i ludzkości. W ciągu ponad 50 lat udało się przekonać rządy czy firmy, a także zwykłych ludzi do tego, by w swoich działaniach uwzględniali kwestie wyzwań środowiskowych. W Polsce obchody Światowego Dnia Środowiska co roku organizuje UNEP/GRID-Warszawa. „Rzeczpospolita” jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Światowy Dzień Środowiska: Ekosystemy na całym świecie są zagrożone

Obszary, od których zależy istnienie ludzkości, zbliżają się do punktu krytycznego. Wg danych ONZ, aż 40% lądowej powierzchni naszej planety uległo degradacji, co bezpośrednio dotyczy połowy światowej populacji i zagraża mniej więcej połowie światowego PKB. Liczba i czas trwania susz wzrosły od 2000 r. o blisko jedną trzecią. To jedynie zapowiedź tego, co może nas czekać w przyszłości. Jeśli nie podejmiemy działań, do 2050 roku skutki susz mogą dotknąć ponad trzy czwarte ludzkości.

Kryzys pogłębiany przez działalność człowieka oraz niezrównoważoną produkcję i konsumpcję, zbierają żniwo w ekosystemach na całym świecie. Ponad 2 miliardy hektarów powierzchni lądów uległo degradacji, głównie w wyniku nieodpowiedzialnego gospodarowania gruntami.

Na całym świecie spadek wydajnością gleb związany z erozją, zubożeniem gleb i zanieczyszczeniem, wpływa na bezpieczeństwo żywnościowe, źródła utrzymania i zdrowie, szczególnie w przypadku najbardziej bezbronnych ludzi na świecie. Najbardziej dotknięte są społeczności wiejskie, drobni rolnicy i osoby skrajnie biedne.