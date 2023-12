W Europie mogą pojawić się niebezpieczne choroby. Powód? Zmiany klimatu

Niepokoić to powinno także inne kraje, bo jeśli przenoszący choroby komar tygrysi może w dwie lub trzy dekady zasiedlić Wyspy Brytyjskie, to może pojawić się także w innych krajach europejskich. Jak pisze czasopismo ”Eurosurveillance”, na które powołuje się portal Zielona Interia, dotychczas komary tygrysie nie były w stanie przetrwać europejskiej zimy. Zdaniem ekspertów wraz ze zmianą klimatu sytuacja może się jednak zmienić.

Kryzys klimatyczny determinuje występowanie chorób

Zdaniem ekspertów ryzyko wielu niebezpiecznych chorób zwiększa się właśnie przez zmiany klimatu oraz wiążący się z nimi wzrost temperatur. Ze względu na to, że modele klimatyczne nie przewidują spadku średnich temperatur w Europie w ciągu najbliższych 20-30 lat, pojawienie się komarów tygrysich i komarów egipskich – a więc i chorób, które przenoszą – jest wielce prawdopodobne.

Eksperci wielokrotnie już wykazywali, że kryzys klimatyczny w ogromnym stopniu determinuje występowanie chorób – przede wszystkim zakaźnych. Naukowcy ustalili między innymi, że zjawiska takie jak powodzie, fale upałów czy susza, ułatwiają przenoszenie ponad połowy chorób, m.in. malarii czy cholery. Oznacza to, że zachorowalność na choroby zakaźne wzrasta wraz z ocieplaniem się planety.

Zmiana klimatu prowadzi do rozszerzania się regionów występowania chorób – przykładem są tu między innymi choroby odkleszczowe. Z uwagi na wzrost temperatury, kleszcze mogą zamieszkiwać coraz bardziej rozległe rejony, kierując się na północ, która wcześniej była dla nich zbyt zimna. Zmalała z kolei liczba chorób przenoszonych przez wirusy i patogeny, które nie są w stanie przetrwać w cieplejszych warunkach.

Naukowcy nie mają wątpliwości, że w celu walki z rozprzestrzenianiem się tych chorób, konieczne jest dążenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Eksperci są też zdania, że sposoby w jakie choroby rozprzestrzeniają się, są zbyt liczne, by można było kompleksowo przystosować sytuację do społeczeństwa. Podkreślają oni pilną potrzebę pracy u źródła problemu.