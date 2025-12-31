Rok pełen złych wiadomości dla klimatu. Anomalie opanowały całą Europę

Aktualizacja: 31.12.2025 21:11 Publikacja: 31.12.2025 05:00
Na początku lipca 2025 roku w Polskę uderzyła fala rekordowych upałów.
Foto: Łukasz Gągulski PAP
Zgodnie z szacunkami ekspertów z programu Copernicus Climate Change Service (C3S), rok 2025 pod względem pomiarów niemal bliźniaczo przypomina 2023. Choć nieco chłodniejszy od rekordowo upalnego 2024 r., wciąż znajduje się niebezpiecznie wysoko w zestawieniu.
Naukowcy potwierdzili, że od stycznia do listopada globalna anomalia średniej temperatury znajduje się 0,6°C powyżej średniej z lat 1991-2020 oraz 1,48°C powyżej poziomów z epoki przedindustrialnej. Raport Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) podaje, że ostatnie 11 lat było jedenastoma najcieplejszymi latami w 176-letnim okresie obserwacji, a ostatnie trzy lata znalazły się na podium w historii pomiarów.
Nieco niższa temperatura w tym roku w stosunku do poprzedniego wynika m.in. z ustąpienia zjawiska El Niño, które w latach 2023-2024 napędzało wzrost temperatur na świecie. La Niña, która ochładza nieco oceany, będzie panować do początku przyszłego roku, a później jej wpływ zacznie słabnąć.
Rok 2025 przyniósł najcieplejszy styczeń w historii, gdy średnia globalna temperatura powietrza przy powierzchni Ziemi wyniosła 13,23°C, co stanowi wzrost o 0,79°C w porównaniu z latami 1991-2020. Pozostałe miesiące nie pobiły światowych rekordów, ale każdy z nich zapisał się w ścisłej czołówce najcieplejszych w historii.
Minione lato było czwartym najgorętszym w historii Europy, a dla niektórych krajów okazało się rekordowo upalnym. Hiszpańska Państwowa Agencja Meteorologiczna (AEMET) potwierdziła, że tegoroczne lato było najcieplejsze od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1961 r., a średnia temperatura w kraju wyniosła 24,2°C, czyli ok. 2,1°C powyżej średniej z lat 1991-2020. Najwyższą temperaturę odnotowano 17 sierpnia w Jerez de la Frontera, gdy słupki rtęci pokazały 45,8°C.
Również Brytyjskie Biuro Meteorologiczne potwierdziło, że lato 2025 r. było najcieplejszym od czasu rozpoczęcia krajowych pomiarów w 1884 r. Średnia temperatura w okresie od czerwca do sierpnia wyniosła 16,10°C, bijąc rekord ustanowiony w 2018 r. (15,76°C). Rekordowo wysoką temperaturę odnotowano także w Turcji – 27 lipca w Silopi termometry pokazały aż 50,5°C. Kraj zmagał się również z najgorszą suszą od ponad 50 lat i alarmująco niskimi opadami deszczu, w związku z czym poziomy wody w zbiornikach w pobliżu Ankary, Stambułu i Izmiru spadły do krytycznie niskiego poziomu.
Z kolei Finlandia doświadczyła bezprecedensowych trzech tygodni z rzędu z temperaturą 30°C. W Polsce początek lipca przyniósł lokalny rekord – 3 lipca stacja Meteo Warszawa zarejestrowała 37,68°C, co stanowi najwyższą temperaturę w stolicy od 121 lat.
Anomalie temperaturowe nie pozostały bez wpływu na mieszkańców Europy. Według badania przeprowadzonego przez naukowców z Imperial College London (ICL) i London School of Hygiene & Tropical Medicine, od czerwca do sierpnia 2025 r. aż 24 400 mieszkańców europejskich miast zmarło w wyniku ekstremalnych upałów. Naukowcy oszacowali, że pogłębiający się kryzys klimatyczny, wywołany działalnością człowieka, odpowiadał za niemal 70 proc. tych zgonów.
Polska odnotowała w tym roku kilka niepokojących rekordów dotyczących temperatur. 17 lutego na Litworowym Kotle zarejestrowano –41,1°C. Maj był z kolei ekstremalnie chłodny, ze średnią temperatur o 2,2°C poniżej normy. Koniec roku przyniósł z kolei rekordowo ciepłe dni – 9-11 grudnia odnotowano najcieplejsze dni w tym miesiącu od czasu rozpoczęcia pomiarów. 11 grudnia na Dolnym Śląsku termometry wskazywały 14,5°C.
Susze w Europie również dały się mocno w tym roku we znaki – w maju ponad połowa powierzchni lądów na kontynencie zmagała się z tym zjawiskiem. Był to najwyższy poziom od czasu rozpoczęcia monitoringu przez Europejskie Obserwatorium Suszy (EDO) w 2012 r. i o ponad 20 punktów procentowych wyższy niż średnia z lat 2012-2024. Tegoroczny sierpień był również najsuchszym miesiącem w Europie i basenie Morza Śródziemnego od czasu rozpoczęcia monitoringu.
Suche warunki sprzyjały występowaniu pożarów. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami Europejskiego Serwisu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS), mijający rok przyniósł najgorszy sezon pożarów w historii, a łączna powierzchnia dotknięta pożarami może przekroczyć wszystkie rekordy od niemal 20 lat. Szacuje się, że spłonęło ponad milion hektarów. Według naukowców z World Weather Attribution, sprzyjające im warunki, które doprowadziły do szczególnych spustoszeń w Hiszpanii i Portugalii, były aż 40 razy bardziej prawdopodobne w wyniku antropogenicznych zmian klimatu, a intensywność pożarów wzrosła w związku z tym o ok. 30 proc.
Sporo rekordów padło również w innych częściach świata. Najgorętsze lato od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1961 r. odnotowała Chińska Administracja Meteorologiczna – w Pekinie czerwcowe temperatury sięgały 40°C, a w Szanghaju w sierpniu zarejestrowano ponad 27 dni z temperaturą powyżej 35°C. Korea Południowa doświadczyła najcieplejszego lata od rozpoczęcia pomiarów w 1973 r. – średnia dzienna temperatura maksymalna przekraczała 30°C. Japonia zmagała się z intensywnymi falami upałów, a krajowe rejestry odnotowały najcieplejszy czerwiec i lipiec w 127-letniej historii pomiarów. Padł również historyczny rekord temperatur – 5 sierpnia w Isesaki słupki rtęci wskazały 41,8°C.
Konsekwencje kryzysu klimatycznego mocno dotknęły wiele regionów świata. Pakistan w czerwcu zmagał się z ekstremalnie silną falą upałów, a od czerwca do września walczył z deszczami przedmonsunowymi i monsunowymi, które doprowadziły do ogromnych powodzi. Szacuje się, że w ich wyniku poszkodowanych zostało ponad milion osób, a śmierć poniosło więcej niż tysiąc.
Pod koniec listopada cyklony Senyar i Ditwah przyniosły potężne deszcze w częściach Sri Lanki, Indonezji, Malezji i Tajlandii, które według naukowców również zostały zintensyfikowane przez kryzys klimatyczny. Republika Południowej Afryki doświadczyła ulewnych opadów deszczu w czerwcu, w wyniku czego zginęło ponad 100 osób, a ok. 6000 musiało zostać przesiedlonych.
Na przełomie października i listopada w Karaiby uderzył huragan Melissa, którego moc uplasowała go wśród najsilniejszych w historii huraganów atlantyckich. Maksymalna prędkość wiatru wynosiła chwilami ok. 290 km/h. Jej siła również wynikała częściowo z kryzysu klimatycznego – analiza naukowców z Imperial College London wykazała, że antropogeniczne zmiany klimatu zwiększyły prawdopodobieństwo wystąpienia huraganu nawet czterokrotnie.
Według danych ONZ, huragan Melissa był najgorszą katastrofą klimatyczną w historii Jamajki, gdzie ucierpiało ok. 1,5 mln mieszkańców kraju. Jedynie na Jamajce straty zostały przez rząd oszacowane na 6-7 mld dol., czyli mniej więcej jedną trzecią rocznego PKB.
Choć w tym roku Stany Zjednoczone nie zostały dotknięte żadnym szczególnie niszczycielskim huraganem, kraj w ciągu zaledwie pierwszych sześciu miesięcy tego roku ucierpiał w wyniku 14 katastrof pogodowych, z których każda spowodowała straty o wartości co najmniej 1 mld dol. Ich łączny koszt wyniósł natomiast aż 101,4 mld dol. Analiza grupy Climate Central dowiodła, że najbardziej kosztownym z tych zjawisk były intensywne pożary lasów w południowej Kalifornii, które wybuchły na początku roku. Związane z nimi szkody szacuje się na 61 mld dol.
Mijający rok przyniósł też niepokojący rekord dla wyjątkowo istotnego klimatycznie miejsca na świecie, czyli Arktyki, która doświadczyła najcieplejszej jesieni w historii, drugiej w rankingu najcieplejszej zimy i trzeciego najcieplejszego lata. Najnowszy raport Arctic Report Card, opublikowany przez amerykańską Narodową Agencję Oceanów i Atmosfery (NOAA) wykazał, że od października 2024 r. do września 2025 r. temperatury w całym regionie były najwyższe od 125 lat. Naukowcy podali, że słupki rtęci przewyższały wówczas o 1,6°C średnią z lat 1991-2020.
W regionie odnotowano też w tym roku najniższy maksymalny zasięg lodu morskiego od czasu rozpoczęcia obserwacji satelitarnych. Od lat 80. ubiegłego wieku pokrywa najstarszego i najgrubszego lodu zmniejszyła się tam o ponad 95 proc. Miniony rok był też rekordowy pod względem opadów w regionie, jednak większość z nich nie osiada w postaci śniegu, a zasięg pokrywy śnieżnej jest tam obecnie o połowę mniejszy niż 60 lat wcześniej. Arktyka ociepla się nawet cztery razy szybciej niż średnia światowa. Mimo że wymaga specjalnej ochrony, kilka krajów planuje rozszerzyć tam swoją działalność wydobywczą ropy oraz gazu. Wśród chętnych są Stany Zjednoczone, Rosja oraz Norwegia.
