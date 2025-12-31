Rok pełen złych wiadomości dla klimatu. Anomalie opanowały całą Europę

Minione lato było czwartym najgorętszym w historii Europy, a dla niektórych krajów okazało się rekordowo upalnym. Hiszpańska Państwowa Agencja Meteorologiczna (AEMET) potwierdziła, że tegoroczne lato było najcieplejsze od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1961 r., a średnia temperatura w kraju wyniosła 24,2°C, czyli ok. 2,1°C powyżej średniej z lat 1991-2020. Najwyższą temperaturę odnotowano 17 sierpnia w Jerez de la Frontera, gdy słupki rtęci pokazały 45,8°C.

Również Brytyjskie Biuro Meteorologiczne potwierdziło, że lato 2025 r. było najcieplejszym od czasu rozpoczęcia krajowych pomiarów w 1884 r. Średnia temperatura w okresie od czerwca do sierpnia wyniosła 16,10°C, bijąc rekord ustanowiony w 2018 r. (15,76°C). Rekordowo wysoką temperaturę odnotowano także w Turcji – 27 lipca w Silopi termometry pokazały aż 50,5°C. Kraj zmagał się również z najgorszą suszą od ponad 50 lat i alarmująco niskimi opadami deszczu, w związku z czym poziomy wody w zbiornikach w pobliżu Ankary, Stambułu i Izmiru spadły do krytycznie niskiego poziomu.

Z kolei Finlandia doświadczyła bezprecedensowych trzech tygodni z rzędu z temperaturą 30°C. W Polsce początek lipca przyniósł lokalny rekord – 3 lipca stacja Meteo Warszawa zarejestrowała 37,68°C, co stanowi najwyższą temperaturę w stolicy od 121 lat.

Anomalie temperaturowe nie pozostały bez wpływu na mieszkańców Europy. Według badania przeprowadzonego przez naukowców z Imperial College London (ICL) i London School of Hygiene & Tropical Medicine, od czerwca do sierpnia 2025 r. aż 24 400 mieszkańców europejskich miast zmarło w wyniku ekstremalnych upałów. Naukowcy oszacowali, że pogłębiający się kryzys klimatyczny, wywołany działalnością człowieka, odpowiadał za niemal 70 proc. tych zgonów.

Klimat w Polsce. Dane za 2025 r.

Polska odnotowała w tym roku kilka niepokojących rekordów dotyczących temperatur. 17 lutego na Litworowym Kotle zarejestrowano –41,1°C. Maj był z kolei ekstremalnie chłodny, ze średnią temperatur o 2,2°C poniżej normy. Koniec roku przyniósł z kolei rekordowo ciepłe dni – 9-11 grudnia odnotowano najcieplejsze dni w tym miesiącu od czasu rozpoczęcia pomiarów. 11 grudnia na Dolnym Śląsku termometry wskazywały 14,5°C.

Susze w Europie również dały się mocno w tym roku we znaki – w maju ponad połowa powierzchni lądów na kontynencie zmagała się z tym zjawiskiem. Był to najwyższy poziom od czasu rozpoczęcia monitoringu przez Europejskie Obserwatorium Suszy (EDO) w 2012 r. i o ponad 20 punktów procentowych wyższy niż średnia z lat 2012-2024. Tegoroczny sierpień był również najsuchszym miesiącem w Europie i basenie Morza Śródziemnego od czasu rozpoczęcia monitoringu.