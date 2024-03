Jak zauważa „Financial Times”, MethaneSAT nie jest pierwszym satelitą zdolnym do wykrywania metanu. To jednak pierwszy satelita, który dysponuje tak bardzo zaawansowaną technologią. Dzięki precyzyjnym instrumentom jest on w stanie wykryć niewielkie wycieki metanu w atmosferze ziemskiej oraz ma wysoką rozdzielczość przestrzenną w szerokim polu widzenia

Projekt, na który dotychczas wydano około 88 milionów, dolarów, został opracowany przez Environmental Defense Fund (EDF), amerykańską organizację pozarządową. „MethaneSAT powinien umożliwić dokładniejsze porównanie wskaźników strat emisji w głównych regionach naftowych i gazowych na całym świecie oraz ich wyników w czasie” – zaznaczają badacze. „Kiedy myślimy o zmianie klimatu, myślimy o dwutlenku węgla. Ale istnieją inne gazy, takie jak metan, które mają znacznie silniejsze działanie ocieplające w ciągu pierwszych kilku dekad po emisji. Chcemy, aby ten niewidoczny problem był widoczny” – powiedziała w rozmowie z dziennikiem „El Pais” liderka zespołu, zajmującego się badaniem metanu w EDF, Daniel Zavala.

Czytaj więcej Emisje Emisje metanu na cenzurowanym Chociaż konieczność dekarbonizacji w walce ze zmianami klimatu przebija się do świadomości najbardziej, to często metan jest większym winowajcą ocieplania się globu. Jego ograniczenie jest kluczowe dla przyszłości planety.

MethaneSAT będzie patrzył na ręce wielkim koncernom

Eksperci podkreślają, że MethaneSat umożliwi rozliczenie z odpowiedzialności – pozwolić ma on bowiem na wskazywanie firm, które osiągają słabe wyniki w zakresie emisji. To jednak także narzędzie, które może pomóc udokumentować postępy wiodących firm oraz zmniejszyć ich emisje. Badacze są zdania, że MamineSAT może odmienić walkę z wyciekami metanu. Na razie jednak podchodzą oni do tego ostrożnie – ich zdaniem mało prawdopodobne jest, by było to „rewolucyjne” narzędzie.

„To bardzo ekscytujące, że po raz pierwszy na świecie organizacja pozarządowa wystrzeliwuje satelitę zaprojektowanego do monitorowania metanu w sektorze ropy i gazu” – mówi Manfredi Caltagirone, dyrektor Międzynarodowego Obserwatorium Emisji Metanu (IMEO), które stworzyło system ostrzegania o wyciekach. „Przejrzystość zmienia zasady gry w tej walce o kontrolę emisji metanu” - dodaje.

Choć głównym celem MethaneSat jest monitorowanie infrastruktury naftowo-gazowej, to satelita będzie zbierał także dane dotyczące emisji generowanych przez rolnictwo, hodowlę zwierząt czy produkcję żywności.