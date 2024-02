Przedstawiciele ALA zaznaczyli w raporcie, że jeśli do 2035 roku wszystkie nowe samochody osobowe sprzedawane w Stanach Zjednoczonych byłyby pojazdami elektrycznymi, miałoby to bardzo korzystny wpływ na zdrowie dzieci. „Zwłaszcza tych szczególnie narażonych na choroby układu oddechowego” – podkreślono. Jeszcze lepiej sytuacja mogłaby wyglądać, jeśli do 2040 roku wszystkie nowe samochody ciężarowe sprzedawane w USA byłyby pojazdami zeroemisyjnymi. Co więcej, elektryczne auta musiałyby być zasilane z sieci elektrycznej – także nie wykorzystującej paliw kopalnych. „Uważamy, że jedno powinno łączyć się z drugim. W ten sposób można uzyskać największe korzyści dla zdrowia” – zaznaczono.

Samochody elektryczne mają przyszłość?

Całkowite przejście na pojazdy elektryczne jest jednak niemałym wyzwaniem – zwłaszcza biorąc pod uwagę, że popyt na samochody typu plug-in słabnie w obliczu wysokich cen oraz obaw o dostępność i niezawodność ładowania. Szacuje się, że w 2023 roku pojazdy elektryczne stanowiły nieco ponad 8 procent całej sprzedaży pojazdów.

Zmiana ta – zdaniem ekspertów – może być jednak powolna. „Zwłaszcza, kiedy konwencjonalne samochody i ciężarówki stają się coraz bardziej wydajne, rzadziej się psują i dłużej pozostają w drogach” – zaznaczono, dodając, że przeciętny pojazd ciężarowy używany jest obecnie przez około 12 lat, podczas gdy w 2002 roku było to jeszcze około 9-10 lat.

Eksperci twierdzą, że jeśli Stany Zjednoczone do 2050 roku w pełni chcą przejść na pojazdy elektryczne, muszą podążać za celem prezydenta Joe Bidena – osiągnąć do tego czasu neutralność węglową. W takiej sytuacji sprzedaż tradycyjnych pojazdów musiałaby zostać całkowicie zakończona około 2035 roku. A to niezwykle duży krok.

Przedstawiciele ALA zaznaczają, że mimo trudności, jest to niezwykle istotne i liczy się każdy krok w kierunku zmiany. „Z takiej zmiany wynikłyby bardzo duże korzyści zdrowotne – nie tylko dla nas, ale także dla naszych dzieci” – zaznaczono. Eksperci mają nadzieję, że ich raport sprawi, że rządzący rozważą zaostrzenie przepisów dotyczących emisji dla samochodów osobowych i ciężarowych. „Nawet jeśli producenci samochodów będą nadal produkować pojazdy spalinowe, to będą one czystsze. Nawet przy obowiązujących zasadach można osiągnąć realne korzyści” – podkreślono.