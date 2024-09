Rozwiązania skrojone na miarę

Naukowcy zauważyli też, że pomimo wprowadzenia na świecie na przestrzeni ostatnich 20 lat tysięcy różnych środków w ramach polityki klimatycznej, ani w nauce, ani w polityce nie udało się wypracować konsensusu co do ich skuteczności. To z kolei skłania do refleksji, że takie narzędzia powinny zostać poddane szczegółowej ocenie.

Wyliczają oni również podstawowe problemy w tym zakresie, jakimi są: brak porównywalnych w skali międzynarodowej danych na temat konkretnych typów i kombinacji wdrażanych instrumentów polityki oraz fakt, że są one dostosowywane do polityk, uznawanych w sposób subiektywny za istotne. W krajach o wysokich dochodach dużo uwagi poświęca się np. badaniu narzędzia, jakim jest ustalanie cen emisji dwutlenku węgla. Szereg innych instrumentów polityki klimatycznej, takich jak wprowadzane normy, jest z kolei często pomijanych, zwłaszcza w krajach o niższych dochodach.

Wnioski płynące z badania zostały udostępnione decydentom, a naukowcy stworzyli wizualizację danych. Autorzy badania wyrazili nadzieję, że rządzący zainspirują się nimi w tworzeniu kolejnych strategii klimatycznych, dzięki czemu unikną powielania niepotrzebnych błędów. Do lutego 2025 roku kraje muszą zaktualizować i przedłożyć Organizacji Narodów Zjednoczonych mapy drogowe dotyczące zobowiązań klimatycznych.