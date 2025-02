„Nasz model idzie krok dalej niż dotychczasowe analizy, które wskazywały jedynie korelację między spadkiem lodu morskiego a zmniejszeniem się liczebności populacji. Pokazuje on mechanizm tego procesu: mniej lodu oznacza mniej czasu na polowanie, co prowadzi do niedoboru energii. Co istotne, wyniki modelu niemal idealnie odzwierciedlają rzeczywiste dane zebrane w terenie” - podkreśla profesor Péter Molnár z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Toronto Scarborough, współautor badania.

Jak zauważają naukowcy, szczególnie wrażliwe na zmiany klimatyczne są samice i ich potomstwo. Badacze zaznaczają, że skracający się czas polowań sprawia, iż matki produkują mniej mleka, a to zmniejsza szanse na przeżycie młodych. Ponadto, liczba młodych w miotach spadła o 11 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed niemal 40 lat. „To całkiem proste — przetrwanie młodych bezpośrednio wpływa na przetrwanie populacji” – podkreślają eksperci.

Nie tylko Zatoka Hudsona. Niedźwiedzie będą mierzyć się z głodem także w innych rejonach świata

W badaniu naukowcy zauważyli, że region zachodniej Zatoki Hudsona od dawna uważany jest za wskaźnik kondycji światowej populacji niedźwiedzi polarnych. Ze względu na to, że Arktyka ociepla się czterokrotnie szybciej niż reszta świata, badacze ostrzegają, że podobny los może spotkać niedźwiedzie także w innych rejonach.

„To jedna z najbardziej wysuniętych na południe populacji niedźwiedzi polarnych. Dysponujemy wieloma danymi na jej temat” – tłumaczy Molnár. „Na podstawie przewidywanych trajektorii utraty lodu morskiego możemy przypuszczać, że to, co dzieje się z tą populacją, będzie miało miejsce również w innych regionach. Nasz model w rzeczywistości opisuje ich przyszłość” - dodaje.

Badacze zaznaczają, że wyniki badań jednoznacznie wskazują, że zmiany klimatyczne mają dramatyczny wpływ na niedźwiedzie polarne. Jeśli tempo topnienia lodu nie zwolni, przyszłość tych zwierząt może być poważnie zagrożona – ostrzegają.