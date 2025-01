Obecnie w Georgii Południowej, w której kierunku zmierza bryła, trwa lato. Oznacza to, że pingwiny i foki na południowym wybrzeżu wyspy intensywnie poszukują pożywienia w zimnych wodach, by wykarmić swoje młode. Jak zauważa Meijers, obecność góry lodowej mogłaby fizycznie zablokować dostęp do terenów żerowisk lub zmusić zwierzęta do okrążania przeszkody. „To pochłania ogromną ilość dodatkowej energii, co oznacza mniej energii dla młodych, a w konsekwencji zwiększoną śmiertelność” – tłumaczy naukowiec.

Pingwiny i foki na Georgii Południowej już teraz borykają się z trudnym sezonem – powodem jest nagły wzrost przypadków ptasiej grypy. „Pojawienie się góry lodowej znacznie pogorszyłoby sytuację. To byłoby naprawdę tragiczne, ale nie bez precedensu” – podkreśla Meijers.

A23a: Największa góra lodowa na świecie

Mimo że rok temu oczekiwano, iż pływająca masa lodu, która dryfuje po oceanie, ostatecznie się rozpuści, tak się nie stało. Gigantyczna góra lodowa utknęła w wirze oceanicznym i wcale nie traciła objętości.

Kiedy A23a ostatecznie zacznie jednak topnieć, może pozostawić po sobie mniejsze – lecz wciąż niebezpieczne – odłamki lodu, które utrudnią żeglugę statkom rybackim. Jednocześnie proces ten wzbogaci jednak wody w składniki odżywcze, co sprzyja wzrostowi fitoplanktonu – podstawy łańcucha pokarmowego w oceanie. Może to pozytywnie wpłynąć na populacje wielorybów i innych gatunków, a także dostarczyć naukowcom materiału do badań nad pochłanianiem dwutlenku węgla przez ocean.

Andrew Meijers z British Antarctic Survey zaznacza, że tempo topnienia gór lodowych rośnie, co związane jest z kryzysem klimatycznym wywołanym działalnością człowieka.