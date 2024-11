Zielone Orły „Rzeczpospolitej”: Zmiany muszą trwać

Jednak nawet bez tego ludzie odczuwają koszty transformacji energetycznej, uznają, że rozwój nietaniej elektromobilności jest im narzucany, tempo wprowadzania europejskiego Zielonego Ładu zbyt szybkie, a koszty raportowania ESG przez biznes – zbyt wysokie. Te wątki można by mnożyć.

Zielone Orły „Rzeczpospolitej”: rewolucja nie może pogrążyć się w marazmie

Wygląda na to, że od wielu lat aktywności proekologicznej nie towarzyszył tak zły – nomen omen – klimat. I to nie ze strony rządzących, przynajmniej w Polsce, tutaj od roku mamy znaczącą zmianę, choć wiele środowisk narzeka, że sprowadza się ona do ogólnej przychylności i otwarcia na dialog, natomiast sprawczości oraz decyzji dramatycznie brak. Chodzi o klimat społeczny, psujący się z powodu kosztów i dziwaczności (czasem pozornej) niektórych rozwiązań. To prawda, decydenci różnego szczebla w bardzo wielu obszarach nie odrobili lekcji dotyczącej komunikacji zielonych zmian. Ludzie czasem nie mają pojęcia, dlaczego jest wprowadzane to czy inne rozwiązanie, widzą tylko, że jest trudniej i drożej.

Na szczęście, istnieje druga strona medalu. Mimo wszystko świadomość ekologiczna przez ostatnich kilkadziesiąt lat skokowo wzrosła. Udało się też na plus zmienić wiele elementów naszej środowiskowej rzeczywistości, co jest szczególnie uderzające dla tych, którzy pamiętają PRL. Kraj jednej wielkiej katastrofy ekologicznej. Jednak, gdyby było naprawdę dobrze, nie mielibyśmy nieszczęścia z Odrą, a skutki tegorocznej powodzi mogłyby być przynajmniej trochę mniej tragiczne. Mediów z zadziwiającą regularnością nie obiegałyby informacje o kolejnych odkryciach składowisk trujących odpadów, jesień z kolei nie kojarzyłaby się ze zgadywanką, kiedy zaczniemy się dusić smogiem spowodowanym przede wszystkim niską emisją.