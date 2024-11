Najnowsza – czwarta już – edycja raportu „Ziemianie Atakują!” zrealizowana przez Agencję Lata Dwudzieste i Kantar Polska sugeruje, że Polacy coraz bardziej obojętnie podchodzą do problemu zmian klimatycznych. Choć konsekwencje tych zmian są coraz bardziej widoczne, to – jak wskazuje badanie – coraz mniej przejmujemy się wynikającymi z nich zagrożeniami.

Badanie: Coraz mniej osób gotowych aktywnie działać na rzecz klimatu

W porównaniu z wynikami poprzednich edycji badania, zaobserwować można między innymi stopniowy zanik poczucia, że pilnie trzeba ratować świat. Jednocześnie wzrasta także przekonanie, że z coraz gorętszym klimatem i tego konsekwencjami jakoś da się żyć. Raport „Ziemianie Atakują!” wskazuje, że obecnie zaledwie 46 proc. badanych popiera wprowadzanie przez rządy ograniczeń dotykających wszystkich dla łagodzenia skutków zmiany klimatu. Jeszcze dwa lat temu uważała tak nieznaczna większość – 53 proc.

„Pięć lat temu na potrzeby pierwszej edycji raportu podzieliliśmy polskie społeczeństwo na segmenty o zróżnicowanym podejściu do kwestii klimatu. W tym roku widać, że wyraźnie najliczniejsza stała się grupa opisana jako ‚Dobrzeżyje’, która co prawda nie neguje wiedzy naukowców, ale nie jest przekonana, że stan środowiska jest na tyle poważny, by zmieniać swój styl życia” - mówi Mateusz Galica, partner zarządzający w agencji Lata Dwudzieste. „Dziś należy do niej aż 39 proc. Polek i Polaków. Za to grupa określona przez nas jako „Nieczekajowie” skurczyła się z 13 do 5 proc. Tylko tyle osób gotowych jest dziś aktywnie działać dla klimatu i środowiska” - dodaje.

Kultura nadmiaru ma się w Polsce dobrze

Narodowe Centrum Kultury, które patronuje tegorocznej edycji badania, przyjrzało się w raporcie aspektom związanym z konsumpcjonizmem, przede wszystkim wszechobecnym przedmiotom w naszym codziennym życiu – bardziej lub mniej użytecznym – które z czasem stają się odpadami. Co istotne, szkodzą one środowisku podwójnie. Dlaczego? Z jednej strony ich produkcja wymaga energii – a więc powoduje emisje gazów cieplarnianych – zaś z drugiej źle utylizowane odpady zanieczyszczają gleby i wodę, także wyrządzając naturze szkody.