Zielone Orły „Rzeczpospolitej”: kim są laureaci nagród edycji 2024?

Grupa Arche ratuje budynki, których już nikt nie chce i które często czekają na naturalną degradację. Zachowanie historycznego dziedzictwa w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami daje szansę na stworzenie przestrzeni, które są nie tylko estetyczne, ale także funkcjonalne i ekologiczne. Kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju, takimi jak 4R, wprowadza dodatkową wartość do procesu rewitalizacji, minimalizując negatywny wpływ na środowisko i nadając nowym projektom sens oraz misję.

Grupa Arche istnieje już ponad 32 lata. Wizytówką firmy jest utworzona na przestrzeni lat kolekcja 18 hoteli, są to zrewitalizowane obiekty historyczne oraz nowoczesne hotele miejskie. Rewitalizacja obiektów zabytkowych stała się ponadczasową misją firmy. Należą do nich m.in. zamek Janów Podlaski, pałac w Łochowie, hotel Tobaco w Łodzi, koszary w Górze Kalwarii, fabryka samolotów w Mielnie oraz zdobywające szereg nagród na arenie międzynarodowej i krajowej Dwór Uphagena w Gdańsku i cukrownia w Żninie. Z punktu widzenia Arche szczególnie warte ocalenia są te budynki, których już nikt nie chce, które często czekają na naturalną degradację. Niekiedy są one podpalane tylko po to, by odzyskać cenne grunty. Dzięki takim obiektom powstała kolekcja Arche Hoteli. Rewitalizacja zabytków to bliskie zetknięcie się z architekturą. To spotkanie z przeszłością. Arche nie odtwarza brakujących elementów, nie unowocześnia bez zastanowienia wszystkiego, co zniszczył czas. Stara się zatrzymać zabytek na tym etapie starzenia, na którym dotrwał do naszych czasów. Nie zmienia w nim nic, co miałoby zmienić jego charakter. Wie, że głównym projektantem i architektem był czas, dlatego uzupełnia tylko to, co niezbędne, nie naruszając przy tym charakteru miejsca. Podczas projektowania i trwania budowy zabytkowych obiektów kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju 4R – Refuse – Odrzuć, Reduce – Zmniejsz, Reuse – Użyj ponownie, Recycle – Odzyskaj.

Arche stara się, by każda rzecz, którą znajdzie w rewitalizowanych zabytkach, dostała drugie życie. Często znajdowane przedmioty są eksponatami w hotelach, zdobią ściany, korytarze, a nawet są wykorzystywane w aranżacji wnętrz barów restauracyjnych, recepcji czy pokoi hotelowych. Tworzą one historyczną ścieżkę obiektów, w których opowiadaczami historii są osoby pracujące dawniej w tych miejscach.

Dawanie drugiego życia przedmiotom, które zostały znalezione na budowie, odbywa się w Pracowni Rewitalizacji Mebli. To tapicernia, w której nowe życie otrzymują krzesła, fotele, loże. Natomiast Arche Prefabrykacja to polska fabryka, w której produkowane są konstrukcje i elementy stalowe do obiektów przemysłowych itp. Tu również kompleksowo przetwarzane są kontenery morskie w jednostki mieszkalne, które trafiają do Arche Siedliska – hotelu rozproszonego.

Farmy zwierząt powstają z myślą o gościach, którzy przyjeżdżają do hoteli, by oderwać się od codziennych obowiązków i poobcować z naturą, ale również ze zwierzętami. Pierwsza hodowla powstała w Arche Pałacu i Folwarku Łochów.

