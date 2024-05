Jaka dieta jest najzdrowsza dla serca? Nowe wyniki badań

Naukowcy potwierdzili, że weganie oraz wegetarianie są mniej niż osoby jedzące mięso i nabiał narażeni na podwyższone ciśnienie krwi, zbyt wysoki poziom cholesterolu, nadwagę oraz otyłość, a także stany zapalne organizmu.

Reklama

Zdecydowanie rzadziej zapadają też na chorobę niedokrwienną serca oraz raka przewodu pokarmowego i prostaty. Wśród osób na diecie roślinnych zdarza się też znacznie mniej zgonów z powodu chorób układu krążenia.

Która dieta jest najzdrowsza dla serca? Nowe wyniki badań

W badaniu opublikowanym na łamach czasopisma PLOS ONE naukowcy przeanalizowali 48 badań z okresu 2000–2023 i stwierdzili, że diety ograniczające oraz wykluczające mięso i nabiał wiążą się z szeregiem korzyści zdrowotnych. Wynika to głównie z faktu, że nie zawierają cholesterolu oraz dużych ilości tłuszczy nasyconych. Spożywanie produktów zawierających te składniki prowadzi z czasem do uszkodzenia i zwężenia naczyń krwionośnych, co jest z kolei przyczyną zawałów serca oraz udarów mózgu.

Czytaj więcej Na talerzu Nowy raport Banku Światowego: musimy jeść mniej mięsa, bo ugotujemy planetę Nowy raport ekspertów Banku Światowego alarmuje: zmiany w rolnictwie są niezbędne, aby ograniczyć globalne emisje gazów cieplarnianych. Jak osiągnąć ten cel? Bank Światowy proponuje między innymi inwestycje, wspieranie krajów rozwijających się, a także zmniejszenie popytu na żywność pochodzenia zwierzęcego.

Zdaniem starszej autorki badania, doktora nauk medycznych Federici Guaraldi z Instytutu Nauk Neurologicznych w Bolonii, z reguły osoby przechodzące na dietę wegańską lub wegetariańską, spożywają więcej warzyw i innych pełnowartościowych produktów, bogatych w witaminy oraz minerały. Roślinne diety obfitują też w błonnik, który jest kluczowym czynnikiem obniżającym poziom złego cholesterolu oraz zmniejszającym ryzyko zachorowania na nowotwory przewodu pokarmowego. Jednocześnie eliminują produkty odzwierzęce, które działają prooksydacyjnie i prozapalnie.