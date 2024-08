Upały będą zabijać coraz więcej osób

W latach 1991–2020 rejestrowano średnio 364 000 zgonów rocznie w wyniku niskich temperatur, z kolei ekstremalne upały odpowiadały za 44 000 zgonów rocznie. Zgony z powodu zimna następowały częściej w Europie Wschodniej, gdzie odnotowywano ich ok. dwóch i pół razy więcej niż w Zachodniej, z kolei upały doprowadzały do śmierci głównie mieszkańców południowej części kontynentu.

Krajem, w którym w latach 1991–2020 odnotowano najwięcej zgonów związanych z upałem, są Włochy, gdzie zmarło w tym okresie ponad 10 000 osób. Jeśli globalna temperatura wzrośnie o 3°C, do 2100 r. liczba zgonów spowodowanych ekstremalnymi upałami wzrośnie tam do 28 285. Na drugim miejscu znalazły się Niemcy, gdzie w latach 1991–2020 odnotowano 6909 zgonów związanych z upałami, a które do końca stulecia mogą ich rejestrować niemal 17 000 rocznie. Za nimi jest Hiszpania, w której w ciągu ostatnich 20 lat odnotowano 4414 śmierci w wyniku ekstremalnie wysokich temperatur, a do 2100 r. roczne statystyki mogą przekroczyć 20 000.

Badanie potwierdziło też, że ponadtrzykrotnie liczba śmiertelnych ofiar upałów może do końca stulecia wzrosnąć w Austrii, Francji oraz Grecji. Z kolei Irlandia może odnotować wzrost nawet 18-krotny.

Ekstremalna epidemia

Autorzy badania podkreślają, że najbardziej narażeni na częstsze i bardziej intensywne fale upałów będą mieszkańcy południowej części Europy, a starzejąca się populacja kontynentu będzie je znosić coraz gorzej. Szczególnie dokuczliwe będą dla mieszkańców miast, z uwagi na efekt miejskiej wyspy ciepła. Na podatność na wysokie temperatury wpływać może nie tylko wiek, ale też płeć oraz pochodzenie etniczne.

W latach 2000–2019 co roku na świecie ok. 489 tys. osób umierało w wyniku ekstremalnych upałów. Mniej więcej 45 proc. zgonów miało miejsce w Azji, a 36 proc. w Europie. W ciągu ostatnich 20 lat śmiertelność związana z upałami wzrosła tu o niemal 30 proc.

Tegoroczne lato w Europie również obfitowało w ekstremalne upały – już w czerwcu termometry pokazywały wyjątkowo wysokie temperatury w Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Turcji oraz na Cyprze, a media informowały o kolejnych śmiertelnych ofiarach.