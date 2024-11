Polacy zmęczeni zmianami klimatu? Nowy raport pokazuje zmianę nastrojów

Czytaj więcej Klimat i ludzie Polacy wolą kupować produkty, które nie szkodzą roślinom i zwierzętom 63 proc. polskich konsumentów deklaruje, że woli wybierać produkty, które nie szkodzą roślinom i zwierzętom, ani nie przyczyniają się do zmian klimatu – wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Forest Stewardship Council (FSC).

Zmiany klimatu: nastroje Polaków się zmieniły

Autorzy raportu podkreślają, że dotychczasowa narracja wokół katastrofy klimatycznej spowodowała, że Polacy przyzwyczaili się do alarmujących komunikatów. Rezultatem jest to, że budują oni „psychiczny pancerz” wobec zagrożeń klimatycznych, co prowadzi do zmniejszenia wagi tych zagrożeń. Niemniej istotny jest także wzrost obaw związanych z wojną i innymi bieżącymi problemami (np.pandemia.) To powoduje, że mobilizacja do ratowania Ziemi spada – wskazuje raport.

Zdaniem badaczy problemem jest też komunikacja – nie udało się stworzyć prostej i przekonującej opowieści o kryzysie klimatycznym, która stanowiłaby przeciwwagę dla narracji o konieczności wzrostu gospodarczego i wzrostu konsumpcji. Temat kryzysu klimatycznego „nie przebił się” pomimo wieloletnich wysiłków naukowców. „Poczucie indywidualnej sprawczości spadło o 7 punktów procentowych w porównaniu z 2019 rokiem. Polacy są coraz mniej skłonni do osobistego zaangażowania w przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej” – czytamy. „Polacy są bardziej skłonni do działań proekologicznych motywowanych oszczędnościami niż troską o planetę. Nie są chętni do wyrzeczeń i dyskomfortu w celu ratowania planety” – dodano. „Można wyróżnić kilka kluczowych powodów, dla których zaangażowanie Polaków w kwestie środowiskowe spadło. Podsumowując, spadek zaangażowania Polaków w kwestie środowiskowe wynika z kombinacji czynników psychologicznych, społecznych, edukacyjnych i politycznych, które wspólnie przyczyniają się do zmniejszenia motywacji i poczucia odpowiedzialności za problemy klimatyczne” – zaznaczono w raporcie.

Autorzy raportu podkreślają, ze praca nad odpowiednią narracją jest kluczowa, by przełamać obecną obojętność i zmobilizować Polaków do wspierania prośrodowiskowych firm i polityków. Ich zdaniem narracja ta powinna być pozytywna – podkreślać korzyści ekonomiczne, być oparta na rzetelnej edukacji i angażować różne grupy społeczne. „Tylko takie kompleksowe podejście może przynieść realne zmiany w postawach i zachowaniach Polaków wobec kwestii środowiskowych” – wskazano.